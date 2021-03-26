🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 марта, растущая Луна в знаке Девы принесет в жизнь многих романтику. Настало время нарушать правила, чтобы добиться ошеломительных успехов.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 марта, растущая Луна в знаке Девы будет благоприятствовать всем, кто осмелиться отказаться от привычных правил поведения. Храбрецам звезды обещают успехи не только в работе, но и в личной жизни.

♈ Овен

Все происходящее в вашей жизни, Овны, зависит только от ваших слов и действий. Только вы творите свою реальность – осознайте это. Внутри вас скрывается достаточно сил, чтобы сделать нечто великое. Прислушайтесь к своему сердцу, и оно откроет вам доступ к почти нескончаемому источнику энергии.

Космический совет: только вы творите свою реальность, поэтому прислушайтесь к своему сердцу.

♉ Телец

Не все длится вечно, и это нормально. Вселенский замысел не имеет изъянов, и ваша жизнь развивается в соответствии с ее сценарием. Поэтому будьте благодарны, даже когда что-то теряете. Это открывает дверь к чему-то совершенно новому. Для некоторых из вас этот сдвиг может проявиться на профессиональном фронте.

Космический совет: вас ждут серьезные перемены в жизни, приготовьтесь.

♊ Близнецы

Жизнь дает второй шанс каждому, и сейчас он выпал вам, Близнецы! Возможность, которую вы когда-то упустили, возвращается к вам. Главный вопрос заключается в следующем: как вы поступите теперь? Не поддавайтесь голосу страха и не отступайте, вы достойны счастья. С уверенностью двигайтесь вперед.

Космический совет: Вселенная даст вам второй шанс, не упустите его.

♋ Рак

Вы можете следовать всем правилам, но разве это доставит вам удовольствие? Вам пора переосмыслить свою жизнь, Раки. Она требует, чтобы вы нарушили правила, которые установили сами для себя. Вряд ли что-то хорошее получится с первого раза, но вторая, третья или четвертая попытки наверняка принесут потрясающие результаты. Позвольте себе делать ошибки – они учат нас лучше всего, а без новых знаний нельзя совершить прорыв.

Космический совет: совершенство переоценивают, не бойтесь делать ошибки.

♌ Лев

«Я потратил все силы, но так и не приблизился к своей мечте», - фраза, которая приходит в голову каждому, и каждого тянет вниз. Труд никогда не уходит в песок, Львы. Если у вас сложилось впечатление, что вы застопорились, значит настало время взглянуть на ситуацию под другим углом. Не позволяйте разочарованию выбить вас из колеи.

Космический совет: вы проделали долгий путь, нельзя отступать сейчас.

♍ Дева

Вы испытываете нехватку новых впечатлений, Девы. Этим и объясняется ваше игривое настроение в последние дни. Звезды рекомендуют вам продолжать нарушать правила. Особенно, если это пробуждает в вас чувство радости. Однако не забывайте о работе: если сейчас вложить энергию в нее, результат может оказаться ошеломительным.

Космический совет: продолжайте нарушать правила, если это приносит вам радость.

♎ Весы

Вы чувствуете вдохновение, какого давно не испытывали. Загляните в себя, Весы, сегодня вы можете отыскать в себе скрытые сокровища. Заигрывание с чьим-то сердцем тоже может закончиться приятным успехом. Флирт не обязательно должен приводить к долгосрочным отношениям. Просто наслаждайтесь моментом.

Космический совет: перестаньте беспокоиться о будущем и просто наслаждайтесь настоящим.

♏ Скорпион

Ни один человек не может каждый день быть на пике продуктивности. Сегодня вычеркните несколько пунктов из своего списка дел, Скорпионы. Оставьте в нем только то, что требует немедленного решения. Вы удивитесь, но сосредоточенность на одной задаче может привести вас к более выдающимся результатам, чем попытки справиться со всем.

Космический совет: сосредоточьтесь на одной задаче, не пытайтесь сделать все.

♐ Стрелец

Для вас настал великий момент, Стрельцы. Момент, к которому вы неустанно стремились все последнее время. Шагните в центр внимания, позвольте себе получить ту оценку, которую вы заслуживаете! Однако помните, что это после этого начнется новая эпоха вашей жизни. Не спешите врываться в нее – сначала систематизируйте все знания, полученные в прошлом.

Космический совет: перед вами открылся новый путь, идите по нему с осторожностью.

♑ Козерог

Двигаться вперед становится все труднее и труднее. Как вы думаете, в чем причина этого? Может ли ваше собственное эго преграждать путь к успеху? Сейчас не время продолжать борьбу, Козероги. Сдайте оружие и станьте мирным воином. Единственный способ добиться успеха - работать в унисон с другими.

Космический совет: усмирите свое эго и начните работать в унисон с другими.

♒ Водолей

Что, если весь мир - это сцена, а мы все - просто актеры, которых наняли играть? Тогда вложите все силы, страсть и энергию в исполнение своей роли, Водолеи! Это придаст вашей работе то потустороннее качество, которым вы, как водный знак, больше всего известны. В этом случае вы также сможете встретить человека, идеально дополняющего вас.

Космический совет: играйте свою роль с упоением, какого еще не испытывали.

♊ Рыбы

Мы все выросли с мыслями о том, кем мы должны и не должны быть. Мыслями, которые мешают нам быть искренними и полюбить себя. Обратите внимание на то, как привычные представления об «идеальной» жизни становятся помехой на вашем пути к самореализации. Это ваш шанс избавиться от всего ложного и стать самим собой.

Космический совет: просто будьте самим собой.

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