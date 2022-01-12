Хочет, да не может: мужчины каких знаков зодиака чаще всего бывают импотентами

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Астрологи поделились ценными советами, которые помогут входящим в группу риска кавалерам вновь обрести здоровье.

Импотенция или по-простому «половое бессилие» — термин, который давно не вызывает ужасающей реакции. Состояние, когда мужчина хочет секса, но не может им заниматься, давно и прекрасно лечится. Кроме того, существует немало способов профилактики эректильной дисфункции. Но от чего же она возникает?

Причин может быть масса. Кто-то сосредотачивает внимание на медицинских отклонениях, кто-то допускает вероятность психологических травм, влияющих на потенцию. Однако бытует и еще одна теория: астрологи утверждают, что предрасположенность мужчины к импотенции можно с легкостью определить по дате его рождения — раскроет все тайны знак зодиака.

Мужчины-Овны, например, возглавляют «группу риска» по эректильной дисфункции. А все потому, что в силу характера еще в молодости растрачивают весь сексуальный потенциал. Они с забвением предаются развлечениям, обожают любовные эксперименты. Кроме того, нередко злоупотребляют алкоголем и даже запрещенными веществами. Все это, безусловно, сказывается на мужском здоровье.

Чтобы избежать проблем во взрослом возрасте, этим личностям следуют разборчивее относиться к выбору партнерш и время от времени «гасить» спонтанные эмоциональные порывы.

Мужчины-Девы — заядлые холостяки по своей натуре. С их трудным характером не могут мириться даже родственники, что уж говорить о потенциальных невестах. Такие кавалеры более остальных подвержены стрессам. Они с трудом контролируют эмоции, что рано или поздно «бьет» по психике. Их истощенные организмы раньше вступают в кризис среднего возраста и быстрее теряют интерес к любовным утехам.

Единственное лекарство, способное уберечь Дев от расстройств по «мужской части», — самоконтроль. Зная все тонкости своих характеров, им следует менять мировоззрение. Как только исчезнут негативные мысли — наладится работа и всего организма.

Мужчины-Скорпионы также подвержены риску раннего наступления эректильной дисфункции. Их проблемы сравнимы с теми, что «накрывают» Овнов: зависимость от алкоголя, самокопание и частые депрессии. В молодости они крайне неразборчивы в партнершах, а потому регулярно «цепляют» опасные инфекции.

Таким мужчинам стоит тщательнее следить за своим здоровьем. В противном случае о половой активности в зрелом возрасте придется забыть.

Мужчины-Водолеи страдают от импотенции из-за собственных фантазий. Да-да! Их главная цель в постели — удовлетворить партнерш. Долгие часы эти кавалеры могут проводить за чтением специфической литературы и искать подходы к избранницам. К сожалению, позабыв о собственном наслаждении, они получают неприятный побочный эффект в виде эректильной дисфункции.

Представителям этого знака зодиака следует внимательнее относиться к себе и не пренебрегать сексом, если есть какая-то более интересная альтернатива.

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