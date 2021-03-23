Что спасло единственного пилота во время ЧП с Ту-22М3 под Калугой

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Аварийное срабатывание системы катапультирования привело к гибели командира полка и еще двух пилотов.

Единственный пилот, который спасся во время ЧП с бомбардировщиком Ту-22М3 на военном аэродроме, был пристегнут ремнем безопасности. Остальные в момент нештатного катапультирования еще пристегивались.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, предварительной причиной названа неисправность системы управления, которая привела к срабатыванию командирской кнопки катапультирования, эвакуирующей сразу весь экипаж.

В итоге, погибли двое пилотов и командир полка. Расследованием обстоятельств произошедшего займется специальная комиссия ВКС России.