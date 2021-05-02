«Дали по носу за все выкрутасы»: мать Аршавина рассказала правду о болезни Казьминой

Фото: Instagram @arshavina_alisia__mb

Экс-супруга футболиста то и дело попадает в больницы. Журналистке диагностировали тяжелое аутоиммунное заболевание. Однажды она чуть не умерла.

Тяжелая болезнь экс-супруги Андрея Аршавина — журналистки Алисы Казьминой — есть последствия неудачно сделанной пластической операции. Говорить о страшной судьбе здесь не приходится: сепсис, реанимация, кома — это все расплата за грехи молодости и не более того. Такое мнение выразила мать футболиста Татьяна Аршавина, которую бывшая невестка все время уличала в «проклятиях» и «наговорах».

«Я человек верующий, у меня нет врагов. Бабушка моей Есени <…> положила года три, чтобы уничтожить все. Когда сын перестал общаться, она вступила в бой. Она двух мужей похоронила и по сей день живет одна. Она не отпускает женщин, которые были с Андреем. Я ее чем-то обидела», — жаловалась Казьмина в эфире шоу Андрея Малахова.

Заслышав эти фразы, Татьяна закатывает глаза: как можно верить в то, чего не было? Мать Аршавина пояснила, что не общается с его бывшей женой с 2018 года и даже не следит за ее жизнью. Женщина уверяет: в свое время приложила немало усилий, чтобы помочь журналистке с воспитанием детей от первого брака и родной внучки. Но труда никто не оценил.

«Мне не нужно ничего доказывать. Когда мы поняли, что она человек-фейк, то просто закончили все общение. Когда она творила страшные „чудеса“ три года назад, то не думала, что я бабушка, что у меня есть любимая внучка. <…> Теперь она отвечает за деяния своим здоровьем перед Господом. Алисе справедливо дали по носу за все ее выкрутасы. Не я — провидение», — заключила Аршавина.

А также добавила, что «прикидываться тяжелобольной» Казьминой просто выгодно, ведь сейчас идет настоящая война за дом, из которого та отказалась съехать после развода. Речь идет о большом особняке футболиста в поселке Коломяги.

Instagram @arshavina_alisia__mb

Мать спортсмена уверяет: сын платит журналистке такие алименты, что она давно могла бы купить себе любую недвижимость. Но по неведомым причинам делать этого не желает.

«Идет на любые уловки, придумывает всевозможные болезни. У нее была неудачная пластика носа, которая привела вот к такому исходу. Человек вообще всегда сам виноват в своих бедах. А что касается суда (по делу о выселении Казьминой — Прим. ред.), то его мы выиграли, потому что правы», — заверила Татьяна корреспондентов StarHit.

Ранее 5-tv.ru показал, что стало с Алисой Казьминой после нескольких перенесенных операций на лице.