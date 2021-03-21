Фото: Instagram @buzova86

«Схватку» с Кариной Кросс поющая ведущая показала в Instagram.

Телеведущая Ольга Бузова показала на своей странице в Instagram видео, на котором они с бывшей возлюбленной Давида Манукяна разбивают друг другу о голову бутылки. Обе девушки пережили тяжелое и болезненное расставание с Давой. В новом шуточном ролике они решили сразиться за внимание блогера Романа Каграманова.

«Когда привыкла побеждать, но нашлась еще одна такая. Безбашенная», — написала Бузова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ольга Бузова (@buzova86)

Подписчики Бузовой пришли в восторг от подобного тандема. Они наполнили комментарии к посту колкими замечаниями в адрес Манукяна. Также фанаты звезды порассуждали на тему женской дружбы.

«Я сплю? Карина и Оля? Молодцы. Сыграли шикарно»;

«Дружба бывших всегда самая крепкая»;

«Дава покинул чат»;

«Бывшая моего бывшего — моя лучшая подружка»;

«Дава должен снять видосик с Тарасовым»;

«Класс. Молодец. Давид нервно курит в сторонке», — написали пользователи сети.

Давид Манукян и Карина Кросс встречались в начале карьеры, вместе снимали вайны и пытались пробиться в шоу-бизнес. Но какой-то момент их отношения не заладились. По словам рэпера, он не очень красиво поступил с возлюбленной, пишет «Дни.ру».

Расставание Давы с Бузовой произошло после дня рождения певицы. Многие посчитали виновником разрыва Даву. После завершения отношений поющая телеведущая публично заявляла о том, что экс-бойфренд поднимал на нее руку. А затем появилась и другая версия разлада отношений между звездами. Бузова заявила, Манукян не хотел от нее детей.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова случайно засветила кольцо на безымянном пальце.