Фото, видео: Instagram @tarntgoltsofficial

Именитые актрисы поделились неожиданной новостью в день своего рождения, 18 марта.

Знаменитые актрисы Ольга и Татьяна Арнтгольц являются живым доказательством теории о том, что между близнецами существует очень тесная связь даже во взрослом возрасте, а их биологические ритмы практически синхронизированы. Звезды стали мамами с разницей всего в 20 дней! Причем у обеих родились мальчики.

О пополнении в семье первой сообщила Татьяна. Вернее, ее супруг — актер Марк Богатырев. Новоиспеченный папа выложил трогательное фото с малышом на руках в Instagram. О появлении на свет третьего ребенка Ольги поклонники узнали лишь спустя несколько часов, когда увидели совместное фото селебрити в сети с голубыми браслетами — такие выдают только роженицам, напоминает »Экспресс газета».

«Тети-двойняшки + дяди-синхронисты = ляльки!» — написала теперь уже многодетная мама Ольга в сети.

К слову, именно сегодня, 18 марта, красавицы актрисы отмечают свой общий 39 день рождения. Татьяна трогательно поздравила сестру с этим важным событием, напомнив, что появилась на свет с 20-минутной разницей.

«Самые дорогие браслеты на Земле… Самые дорогие подарки… С днем рождения нас! #мамыблизнецы #20днейразницы #мужьямолодцы», — подписала снимок младшая Арнтгольц.

Если верить сообщениям в соцсети, Татьяна окрестила сына ласковым именем Данила, а Ольга выбрала более строгое — Лев.

Instagram @tarntgoltsofficial

Поклонники желали актрисам крепкого здоровья и не переставали удивляться их поразительному сходству.

«Как так получилось??? Очень круто!»

«Это все папаши! Знатно мужья постарались!»

«Они просто сговорились! Какие вы умницы! Всегда вами восхищалась!»

«Здоровья крепкого вам и малышам!» — писали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для Татьяны Арнтгольц сын Данила стал вторым ребенком. Первенец — девочка Маша — появилась у нее еще в 2009 году, в союзе с актером Иваном Жидковым. Летом 2013 года супруги развелись, а в 2020-м актриса официально узаконила отношения со звездой сериала «Кухня» Марком Богатыревым и родила ему наследника.

Ольга Арнтгольц была замужем лишь однажды. 1 октября 2013 года звезда родила дочь Анну от возлюбленного Вахтанга Беридзе. В сентябре 2015-го подала на развод, а после закрутила роман с режиссером Дмитрием Петруней. В декабре 2016 года актриса родила от него сына Акима. Если информация на странице Ольги в Instagram правдива, то Лев стал ее третьим ребенком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что бывший муж Татьяны Арнтгольц Иван Жидков ищет жену среди подписчиц.