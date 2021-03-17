«Взяла оборону»: продюсер объяснила решение экс-жены солиста «Иванушек» лечь в психбольницу

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; 5-tv.ru

Бывший администратор группы «Иванушки International» Олеся Сазыкина считает, что покойный певец Олег Яковлев предал свою гражданскую жену Александру Куцевол.

Музыкальный продюсер, бывший администратор группы «Иванушки International» Олеся Сазыкина поделилась своим видением ситуации, которая происходит сейчас вокруг наследства покойного солиста популярного коллектива Олега Яковлева. В частности, она прокомментировала поведение его бывшей гражданской жены Александры Куцевол, которая отказывается покидать принадлежавшую певцу квартиру, ради чего недавно якобы легла в психиатрическую больницу.

По мнению Сазыкиной, Куцевол оказалась несправедливо обделенной наследством Яковлева, которого она по-настоящему любила, а он просто «вытер об нее ноги».

«Мне ее настолько жалко <…> Она действительно любила искренне, она его любила за то, что он есть. А тут после смерти такой удар. Поражаюсь, как она еще не спилась, не снюхалась, крыша не поехала <…> Он ее предал», — заявила Сазыкина в беседе с 5-tv.ru.

При этом продюсер признается, что не совсем понимает действий бывшей гражданской больницы и считает, что ей надо отпустить ситуацию и продолжать жить дальше.

«Надо взяться за ум, может быть, переступить через свои женские амбиции, потому что в 40 лет жизнь только начинается, а она себя гробит. За что она борется: за квартиру, за память?! Непонятно… Мне кажется, она должна бороться за свое женское счастье. Годы-то уходят. Она должна снова влюбиться. Правда, через такое предательство, которое она прошла, тяжело влюбится. Она будет везде искать какой-то подвох», — рассуждает продюсер.

В то же время Сазыкина считает ошибочным решение Куцевол лечь в психиатрическую клинику в попытках отстоять имущество покойного гражданского супруга. Это не пойдет на пользу ее репутации, уверена продюсер.

«Я эту девочку знаю давно, она может пореветь, бутылку вина выпить, но она не будет лежать в психиатрической больнице — это же просто-напросто сделать себе клеймо на всю оставшуюся жизнь <…> Да нет никакой больницы <…> Сашка взяла оборону непонятную, только себе ярлык вешает, чтобы считали, что она ненормальная», — полагает Сазыкина.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Александра Куцевол, гражданская жена покойного солиста «Иванушек» Олега Яковлева, не упомянутая в его завещании, легла в психбольницу, чтобы избежать выселения из квартиры певца.