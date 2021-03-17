🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 марта, Луна в Тельце благоволит решению финансовых проблем и новым начинаниям. Однако будьте осторожны в разговорах с посторонними.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 17 марта, на растущей Луне важно заняться планированием. Следует хорошенько изучить свой бюджет, проанализировать рабочие дела, семейную ситуацию. День также идеально подходит для отдыха с близкими.

♈ Овен

Вам не стоит беспокоиться о текущих проблемах, Овен! Все это — напускное. Звезды говорят, что вы находитесь на правильном пути и принимаете верные решения. Не достает, пожалуй, смелости. Но и это временно. Вы слишком устали от рутины и мечтаете сбежать на тихий остров в океане. Не волнуйтесь, скоро представится такая возможность. Ну а пока, уделите время действительно важным вещам.

Космический совет: не тратьте время на мелочи — действуйте решительнее.

♉ Телец

Вы созданы для того, чтобы творить, Телец. Так почему же постоянно забываете об этом? Сегодня любая мелочь может вывести вас из себя, а потому необходимо чаще абстрагироваться от окружения. Позвольте себе наслаждаться этой жизнью, каждым моментом, каждой секундой, проведенной наедине с собой. Поблагодарите Вселенную за то, что имеете и начинайте новый день с улыбки!

Космический совет: создайте атмосферу праздника для себя и близких.

♊ Близнецы

Жизнь не делится на «черное» и «белое», Близнецы, и чем раньше вы это поймете, тем проще будет взаимодействовать с коллективом. В последнее время вы все чаще становитесь участником спонтанных разборок, которые, к слову, и возникают из-за ваших претензий. Не лучше ли выстроить грамотный диалог, чтобы в будущем не остаться одиноким? Подумайте об этом.

Космический совет: только от вас зависит, какой будет жизнь.

♋ Рак

Рак, пришло время оставить прошлые обиды и начать все с нуля. Не бойтесь совершить опасный прыжок с «отвесной скалы». Он точно пойдет на пользу. Важно заставить себя думать о хорошем, изменить привычки, отказаться от неугодных «друзей». Шаг в неизвестность всегда пугает. Но что если там, за приоткрытой дверью вас ждет настоящее счастье?

Космический совет: действуйте, превозмогая себя и вопреки чужому мнению.

♌ Лев

Вы страшитесь одиночества, Лев, и наивно полагаете, что исправить «инвалидные» отношения можете в одиночку. Конечно, это фантазии. Если вам надоела обуза — скиньте ее с плеч. Но если действительно мечтаете устранить причину затяжного конфликта, подумайте, какая почва у вашего страха? Настало время взглянуть правде в глаза.

Космический совет: будьте откровенны с самим собой.

♍ Дева

Говорят, чтобы добиться успеха, нужно положить на алтарь целую жизнь. Расплата не так велика, если знать истинную цель. Для кого это — богатства, для кого-то — личное счастье. А что выберете вы, Дева? Сейчас вы находитесь на распутье: хотелось бы добиться многого, да с чего бы начать… Звезды напоминают, что прежде всего важно слушать свое сердце, а уж потом анализировать происходящее.

Космический совет: интуиция поможет решить спорные вопросы.

♎ Весы

Днем и ночью в вашей голове, Весы, звучат голоса: голос разума и голос знания. Вы склонны принимать все слишком близко к сердцу, и это мешает жить. Позвольте себе немного расслабиться: медитации, чтение книг — подойдет что угодно, лишь бы вам было комфортно. Не усложняйте ситуацию, в противном случае доведете себя до нервного срыва.

Космический совет: житейская мудрость — вот ключик к вашему счастью.

♏ Скорпион

Нередко люди чувствуют себя крайне отягощенными проблемами и мирскими заботами. Ах, как хочется в одночасье сбросить эти оковы! Но если в этом смысл? Каждое испытание закаляет характер, тренирует волю к победе. Только представьте, если всю жизнь вам пришлось бы лежать на диване — какой кошмар. Вселенная прочит вам большой успех, так что не сдавайтесь!

Космический совет: тяжелая работа обязательно окупится. Нужно лишь потерпеть.

♐ Стрелец

В отличие от многих, Стрелец, вы — крайне целеустремленный человек. Проблема заключается лишь в том, что перед тем, как отправиться в бой, вы слишком долго сомневаетесь. Но разве это допустимо, когда «золотая антилопа» маячит на пути?! Звезды советуют не отвлекаться на лишние разговоры и, тем более, не раскрывать своих планов окружающим. Немного упорства и смекалки — и мечта осуществится.

Космический совет: помните, что непоколебимая вера в свои возможности творит чудеса.

♑ Козерог

Знаки, которые посылает Вселенная, могут быть добрыми или тревожными, но прислушиваться к ним все же стоит, Козерог. Выбирая тот или иной путь, прежде посоветуйтесь с близкими. Не бойтесь показаться глупым: это лучше, чем загубить всю жизнь из-за неверного спонтанного решения. Будьте откровенны, не лгите себе и окружающим. И помните: вы стоите на пороге прорыва, который принесет вам заслуженное признание.

Космический совет: не пренебрегайте мнением родных.

♒ Водолей

Зачем ограничивать себя, если есть возможность безрассудно и с удовольствием провести время? Такой шанс выпадает не каждому человеку, Водолей. Особенно, сегодня, когда работа нон-стоп — распространенное явление. Могли бы вы себе представить, что, отправившись заграницу, тут же получите выгодный контракт? А это возможно. Впрочем, решать только вам. Но приключения никто не отменял!

Космический совет: небольшое путешествие может изменить вашу жизнь в лучшую сторону!

♊ Рыбы

Рыбы, 17 марта звезды предлагают вам прогуляться по островкам памяти. Вспомните, как были ребенком, о чем думали, о чем мечтали. А теперь сравните, так ли представляли свое «взрослое счастье», каким оно выглядит сегодня? Если нет — смело меняйте обстановку. И впредь всегда обращайтесь к детским желаниям, если возникнет спорный момент. Главный плюс юности — в ее отчаянном желании жить и творить.

Космический совет: вспомните о своей самой главной детской мечте — она приведет к успеху.

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