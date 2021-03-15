🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 марта, растущая Луна в знаке Овна благоволит представителям ряда знаков зодиака заниматься самообразованием.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 марта, растущая Луна в знаке Овна благоволит представителям ряда знаков зодиака заниматься самообразованием. Звезды рекомендуют отказаться от выяснения отношений и уделить внимание решению финансовых вопросов.

♈ Овен

Овны, 15 марта вам удастся реализовать свои давние желания и продвинуться вперед в процессе достижения целей. Ваши планы в этот понедельник могут легко воплотиться в реальность. Для этого не стоит сидеть на месте. Приложите усилия и наслаждайтесь результатом.

Космический совет: приложите усилия и наслаждайтесь результатом.

♉ Телец

Представителям этого знака зодиака не стоит расстраиваться, если что-то не получается. Отложите дела на потом и не пытайтесь решить их во что бы то ни стало. Будьте осторожны в своих изречениях. Иначе говоря, следите за языком.

Космический совет: отложите дела на потом.

♊ Близнецы

Этот день, Близнецы, отлично подходит для получения новых знаний и самообразования. Вам легко удастся достичь определенных успехов в изучении иностранных языков. Главное — не давайте себе расслабиться.

Космический совет: не давайте себе расслабиться.

♋ Рак

Раки, 15 марта вы рискуете испортить отношения со своим партнером. Ваша вспыльчивость и некоторая необъективность может принести крайне негативные плоды. Держите себя в руках и день пройдет «как по маслу».

Космический совет: держите себя в руках.

♌ Лев

Финансовые затруднения, Львы, займут прочное место в вашем сознании. Влиятельный человек из вашего окружения сможет помочь «разрулить» временные проблемы. Не отказывайтесь от содействия со стороны. Тем более от того, кто к вам неравнодушен.

Космический совет: не отказывайтесь от содействия со стороны.

♍ Дева

Представителям этого астрологического символа следует 15 марта быть предельно осторожными. Избегайте дальних поездок и по возможности не садитесь за руль. Можете нарваться на крупный штраф или попасть в травмоопасный инцидент.

Космический совет: избегайте дальних поездок.

♎ Весы

Весы, встречи в этот день будут весьма неслучайными и судьбоносными. Обращайте внимание на все, даже на незначительные, диалоги. Вероятно, что какой-то малозаметный диалог сыграет в дальнейшем важную роль.

Космический совет: обращайте внимание на все.

♏ Скорпион

Решение бытовых вопросов, Скорпионы, ваш сегодняшний конек. Заготовьте четкий и подробный план и постарайтесь до вечера разгрести все накопившиеся дела. Тем самым вы поможете себе немного передохнуть на следующей неделе, избавившись от ряда задач.

Космический совет: займитесь решением бытовых вопросов.

♐ Стрелец

Стрельцы, 15 марта вы можете смело пустить все на самотек и расслабиться. Никаких значимых изменений сегодня звезды не прогнозируют. Постарайтесь не вступать в конфликты и не общаться на повышенных тонах. Особенно с близкими вам людьми.

Космический совет: постарайтесь не вступать в конфликты.

♑ Козерог

Качество и производительность труда в этот день, Козероги, выйдет на первый план. Не берите на себя повышенные обязательства и спокойно выполняйте задачи руководства. Холодный и расчетливый ум поможет в деле.

Космический совет: не берите на себя повышенные обязательства.

♒ Водолей

Водолеи, по возможности откажитесь от излишнего общения и встреч. Посвятите день решению полезных для себя вопросов. Излагайте мысли прямо и доходчиво. Окружающие должны понять вас правильно.

Космический совет: излагайте мысли прямо и доходчиво.

♊ Рыбы

Представителям этого знака зодиака сегодня лучше не верить окружающим на слово. Тщательно проверяйте все, что вам скажут, особенно на работе. От ваших аналитических способностей зависит дальнейшая карьера.

Космический совет: тщательно проверяйте все, что вам скажут.

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