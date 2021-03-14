«Это закономерно»: священник об умерших друг за другом Иошпе и Рахимове

Фото, видео: РИА Новости, globus.aquaviva.ru, 5-tv.ru

Народный артист России Стахан Рахимов скончался на 42-й день после ухода из жизни коллеги и любимой жены Аллы Иошпе.

Народный артист России Стахан Рахимов умер на 42-й день после ухода из жизни любимой жены и коллеги Аллы Иошпе — в этом и других мистических совпадениях священник Николай Савченко видит особый смысл. В беседе с 5-tv.ru служитель храма Святителя Петра, Митрополита Московского в Санкт-Петербурге признал, что всем сердцем любящие друг друга люди часто покидают земной мир если не вместе, то друг за другом.

Рахимов и Иошпе прожили вместе 60 счастливых лет. Встретились они еще совсем молодыми музыкантами, оба на тот момент состояли в браке. Но когда был создан знаменитый дуэт, когда понравившиеся друг другу исполнители стали петь вместе, артисты поняли, что им суждено быть вместе. Так и вышло. Творческий и жизненный пути стали для Стахана Мамаждановича и Аллы Яковлевны одним целым.

«Вообще это достаточно распространено, что супруги, долго прожившие вместе, они друг без друга не могут. Да, это очень часто случается, конечно. Я думаю, это закономерно даже», — отметил священнослужитель Николай Савченко.

По словам дочери Иошпе Татьяны, которую принял и вырастил Рахимов, незадолго до смерти оба ее родителя переживали одни и те же симптомы. И мама, и папа болели две недели, прежде чем их сердца остановились. Как были дуэтом, так и остались, говорила Рахимова в интервью 5-tv.ru. Татьяна отметила, что Алла Яковлевна не могла быть одна при жизни, а потому, покинув этот мир, забрала с собой возлюбленного.

Иошпе скончалась 30 января. За день до этого на телеэкраны страны вышла посвященная творческому дуэту передача Бориса Корчевникова. В последнем интервью прожившие бок о бок 60 лет звезды нежно смотрели друг на друга и с упоением говорили о любви, что не погасла до их последнего вздоха. 12 марта последовал за супругой Рахимов. Ранее 5-tv.ru сообщал о предварительных дате и месте похорон артиста.