🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: 14 марта растущая молодая Луна в знаке Овна сулит многим знакам амурные успехи. Некоторым стоит закрыть старые истории, прежде чем открыть новую дверь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 14 марта, растущая молодая Луна в знаке Овна благоволит представителям многих знаков зодиака. Некоторые люди сегодня почувствуют прилив энергии, других же ждет успех в амурных делах. Астрологи рекомендуют сегодня закрыть гештальты, прежде чем начинать жизнь с чистого листа.

♈ Овен

Вам не хватает понимания окружающих и поддержки. В этот непростой для вас период так важно знать, что ты не один, и вы ищите день за днем силу и энергию в самых разных источниках. Однако все это рядом, Овны. Возможно, дорогие вам люди не всегда умеют выражать свои чувства так, чтобы вы все поняли, но это не означает их безразличие. Прислушайтесь к ним, обратите внимание и поговорите с ними. Вам полегчает.

Космический совет: поддержка рядом.

♉ Телец

На горизонте у вас новая влюбленность. Будут ли это серьезные чувства или мимолетные, сказать сложно. Во многом это зависит от вас. Узнать свою пассию вам будет легко — так же как и вы, она будет не умолкать ни на минуту. Вам повезет, и вы встретите человека, способного легко открываться, не таить симпатий, мыслей и переживаний. Айда за романтикой!

Космический совет: вас ждет новая влюбленность.

♊ Близнецы

Это время для вас полно опасностей, если вы не будете четко следить за каждым своим шагом и обдумывать его последствия. Если же найти баланс между рациональным и иррациональным, слушать и голову, и сердце, вы приблизитесь к своей цели. Возьмите под узду свои эмоции, и ваше дело пойдет как по маслу.

Космический совет: обдумывайте каждый свой шаг.

♋ Рак

Вы часто поддаетесь влиянию других людей и принимаете решения, игнорируя свой внутренний голос. Но сегодня так нельзя поступать ни в коем случае. Дайте высказаться своему подсознанию, взвесьте все «за» и «против», и ваша мудрость вас не подведет. Не спешите, у вас есть время и силы.

Космический совет: прислушайтесь к внутреннему голосу.

♌ Лев

Вы много работали над собой в последние месяцы, чтобы достигнуть внутреннего спокойствия. Теперь, когда столько пройдено, пришло время задуматься — а чего же вы хотите от жизни? Сформулируйте четко свои пожелания и адресуйте их Вселенной. Вскоре в вашей судьбе произойдут перемены.

Космический совет: сформулируйте желания и ждите перемен.

♍ Дева

Для тех Дев, кто был одинок в последнее время, появится шанс встретить человека, с которым сложатся серьезные отношения. Не бойтесь, вас никто не торопит, особенно, если вы недавно пережили разрыв. Присмотритесь к ухажеру, он даст вам на это время. Не бросайтесь в омут с головой, просто насладитесь вниманием. Дальше все сложится само.

Космический совет: не пугайтесь обрушившейся на вас любви.

♎ Весы

Пришло для вас время выражать благодарность. Ваша жизнь в последнее время была полна и материальных успехов, и эмоциональных. Пора сказать за них «Спасибо». Не бойтесь, вас не заставят платить, это просто возможность вернуть бумеранг и поделиться частичкой успеха с кем-то из друзей.

Космический совет: пора благодарить.

♏ Скорпион

Не бывает совпадений, Скорпион. Вы сами привлекли эти обстоятельства в свою жизнь. Они нужны вас, чтобы выйти за рамки иллюзий. Поэтому поставьте перед собой задачу взглянуть на вещи с более высокой точки зрения, несмотря на боль, связанную с этим опытом. Поступая так, вы скоро поймете, что вас не бросают и не отвергают. Вам просто показывают глубокую рану внутри вас, которая требует вашего внимания.

Космический совет: пора залечить старую рану.

♐ Стрелец

Вы пережили немало разочарований и потрясений. Но значит ли это, что вера в любовь в вашем сердце погасла навсегда? Ни в коем случае, Стрелец! Вдохните полной грудью весенний воздух и откройтесь тому, кто просит вас об этом. Вы не пожалеете, ведь это шанс для вас восстановить в себе душевную гармонию и обрести утраченное доверие к миру.

Космический совет: не закрывайте свое сердце.

♑ Козерог

Каждый день — это праздник жизни. Да, вам нечасто удается смотреть на свои будни именно с такой точки зрения. Но сегодня стоит попробовать. Вы найдете удовольствие в маленьких радостях — утреннем кофе в тишине, в любимой книге, разговоре с близкими. Отдайтесь ощущениям, и вы отдохнете телом и душой за один день так, будто прошел целый месяц отпуска.

Космический совет: ищите удовольствие в маленьких радостях.

♒ Водолей

Найти точку опоры в хаосе непросто. Но кто сказал, что этот беспорядок в вашей жизни навсегда? Остановитесь и присмотритесь: что вам больше всего мешает. Возможно, устранив одно препятствие на своем пути, вы вернете в жизнь прежнюю систему, в которой вам было легко и приятно жить. Когда вы пройдете этот этап, вам подадут руку помощи.

Космический совет: устраните одно препятствие.

♓ Рыбы

Для вас наступает время перемен. Пора отойти от привычного и удобного ради продвижения вперед. Вас ждут приключения и авантюры, как только вы перестанете держаться за старое. Возможно, день сулит вам приятную романтическую встречу, которая даже имеет шансы со временем перейти в серьезные отношения.

Космический совет: не держитесь за привычки.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 марта.