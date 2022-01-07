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Психолог Надежда Акимова объяснила, в каких случаях женщины упорно не понимают мужчин.

Мужчины и женщины не всегда могут понять друг друга. Некоторые обычные для представителей сильной половины человечества фразы и слова кажутся их избранницам очень обидными. Психолог Надежда Акимова объяснила, какими репликами мужчины раздражают женщин больше всего.

«Зачем тебе эта ерунда?»

Когда женщина в ответ на предложение что-то купить слышит фразу, что это просто ерунда, чаще всего она злится или обижается. Дело в том, что такая реплика воспринимается как нежелание оценить вкус и отреагировать на просьбу избранницы.

А мужчина, скорее всего, действительно не видит смысла в покупке очередной безделушки, если можно приобрести что-то по-настоящему ценное или нужное. Если вещь действительно важна для женщины, ей стоит серьезно поговорить с избранником, привести свои аргументы. Такой подход к делу с большей вероятностью приведет к покупке, чем к отказу.

А еще женщинам можно отучить себя от ненужных трат. Как пишет «Экономика сегодня», существует сразу семь эффективных способов сократить лишние расходы в магазинах.

«Мне надо подумать, я перезвоню»

В любых отношениях ссоры и конфликты неизбежны. Иногда во время очередного спора девушка слышит от молодого человека: «Мне надо подумать, я перезвоню». Для него это действительно так — нужно время, чтобы остыть и не наломать дров.

Женщины же воспринимают все иначе — представляют самое худшее. Одни сидят у телефона и рисуют в своем воображении картины унизительного расставания. Другие, напротив, ожесточаются и могут бросить возлюбленного прежде, чем он объяснит, почему ему было нужно «подумать».

Женщине лучше всего, советует психолог, в такие моменты дать мужчине время принять решение. А самой стоит отвлечься и переключить внимание на занятия спортом, домашние дела, работу или встречу с подругами, предлагает Wday.ru.

«Сегодня не получится, давай в другой раз»

Для большинства женщин каждое свидание — это событие. Они тщательно готовятся к нему, отказываются от других планов и предложений, выбирают макияж, прическу и наряд. И внезапная фраза: «Извини, сегодня никак, давай в другой раз?» многих может вывести из себя.

Психолог убеждена, что причины для обиды и раздражения у женщин есть. Скорее всего, возлюбленный мог найти себе другую или предпочесть встречу с друзьями свиданию с ней. А быть может, у него действительно что-то произошло.

Как бы то ни было, не нужно после такого заявления со стороны мужчины проводить вечер в одиночестве и тоске. Можно встретиться с подругами, сходить в кино или за покупками, сделать маникюр или заглянуть к косметологу. Зачем видеть дома и волноваться, если все равно ничего уже не изменить. Что будет — то будет.

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