Автор «авантюрных детективов» Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни
Светлана Шевченко 1 723
Фото: eksmo.ru
Писательница жила во Владимире и входила в пятерку самых издаваемых в России авторов.
Знаменитая российская писательница и автор более 95 авантюрных детективов Татьяна Полякова умерла на 62-м году жизни. Как сообщает ВГТРК «Владимир», последние годы она боролась с онкологией.
Татьяна Полякова всю свою жизнь прожила во Владимире. Она входила в пятерку самых издаваемых в России авторов. Ряд ее произведений были экранизированы. Наиболее популярной считается картина «Тонкая штучка» с Александрой Захаровой в главной роли.