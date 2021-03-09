🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 марта, убывающая Луна в Водолее сулит представителям многих знаков зодиака активизацию интеллектуальной деятельности. День будет благоприятным для общения.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 марта, когда убывающая Луна находится в знаке Водолея, представители многих знаков зодиака почувствуют, как их переполняет энергия, появится желание реализовать планы. День будет благоприятным для контактов как деловых, так и личных. Не упустите возможность укрепить связи.

♈ Овен

Доверьтесь вселенскому плану, Овны! Вы вероятно можете почувствовать напряжение на личном фронте. Несмотря на ощущения, на самом деле вы становитесь со своей парой единым целым. Ваша искра не пропадает, она просто отдыхает. Подумайте, как вы можете привнести больше интимности в ваши отношения. Найдите время, чтобы понять язык любви вашего партнера. Что, если путь к сердцу возлюбленного лежит через добрые слова и вдумчивые жесты?

Космический совет: найдите время для своей второй половинки.

♉ Телец

Посвятите день искусству, музыке и театру, Тельцы. Идеи, которыми вы вдохновлены на данный момент, переданы вам Вселенной. Хороший способ раскрыть свою истинную природу — это быть рядом с близкими и посещать места, которые вдохновляют вас смотреть на вещи по-другому. Есть ли кто-то, с кем вы чувствуете эту творческую химию? Поделитесь с ними своим видением и посмотрите, что из этого выйдет.

Космический совет: отдайтесь творческому порыву.

♊ Близнецы

Близнецы, если вы думали о том, чтобы переехать за границу или хотя бы в соседний район, то наступает самое подходящее время для реализации этого плана. Работайте над осуществлением своей мечты. И не позволяйте никому внушить вам, что она имеет маленькую ценность. Поскольку только вы знаете, что вам на самом деле нужно.

Космический совет: пришло время перемен.

♋ Рак

Раки, чтобы достичь успеха в жизни, вам необходимо быть в курсе, какие двери открывает для вас Вселенная. В настоящий момент вы на шаг ближе к тому, чтобы выиграть джекпот. Кроме того, вас ожидают случайные встречи, которые обернутся неожиданным развитием событий. Например, вы можете познакомиться с кем-то в той области, в которой вы хотели учиться.

Космический совет: пройдите через золотую дверь.

♌ Лев

Львы, а вы полностью осознаете, что делаете именно то, зачем вас послали сюда, на Землю? Пришло время открыть для себя истинное значение гармонии. Продолжайте расти и развиваться. Осознайте, что вы — волшебное существо, привлекающее магические возможности. Звезды сулят вам открытие невообразимых перспектив, если вы поверите в себя.

Космический совет: пришло время постичь гармонию.

♍ Дева

Пришло время перемен, Девы. Как только вы справитесь с шоком от происходящего, вы поймете, насколько позитивны эти изменения для вас. Сохраняйте спокойствие и внимательно изучайте урок, который вам преподает жизнь. Сегодня будьте особенно осторожны со своими финансами. Вы будете благодарить Вселенную позже.

Космический совет: положительные изменения движутся к вам.

♎ Весы

Готовность к трудным временам может помочь вам справиться с проблемами лучше. Хорошая идея, сосредоточиться на стабилизации обстановки вокруг себя, Весы. Не кладите все яйца в одну корзину. Будьте осторожны и ищите помощь там, где вы можете ее найти. Тщательное планирование может помочь вам справиться со всеми невзгодами.

Космический совет: приготовьтесь к шторму.

♏ Скорпион

Все происходит для высшего блага, Скорпионы! Доверьте себя объятиям Вселенной. Задумайтесь, на чем вы хотите сосредоточиться в предстоящие дни? Вам необходимо высвободить эмоции, которые больше не служат вам. Когда чувство вины начинает проявляться, напомните себе, что выбрать себя — это лучшее, что вы можете сделать в данный момент.

Космический совет: полюбите себя.

♐ Стрелец

Любовь без страсти — это вообще любовь? К счастью, вам не придется это выяснять, Стрельцы. Вы и ваш партнер находите новые пути к удовольствию. Если вы общаетесь с кем-то, с кем у вас нет преданных отношений, границы могут быть размыты. Будьте честны друг с другом о том, что вы хотите, прежде чем идти вперед.

Космический совет: начните откровенный разговор с возлюбленным.

♑ Козерог

Настало время разрешить все конфликты. Зачем вы вообще сражаетесь, Козероги? Помните, что вы продолжаете идти на компромисс в отношении своего психического здоровья, продолжая участие в никому не нужной войне. Астрологи рекомендуют вам держать свое эго в стороне и думать о вещах, которые действительно имеют значение. Тогда вы обнаружите, что обе стороны конфликта имеют право на своем мнение.

Космический совет: начните работать над разрешением спорной ситуации.

♒ Водолей

Каковы ваши намерения, Водолеи? Вы хотите увидеть в сложившейся ситуации хорошее или намерены продолжать скрывать боль? Помните, что каждый человек приходит в нашу жизнь по какой-то причине. Вместо того, чтобы проливать слезы из-за того, что этот опыт отнял у вас время, сосредоточьтесь на том, что он добавил к вашему развитию — в этом и заключается секрет успеха.

Космический совет: не сожалейте о негативном опыте.

♓ Рыбы

Число «два» будет вашим магическим для вас сегодня. Приготовься найти инь и ян, Рыбы. Кто-то, кто идеально дополняет вас и обладает сверхъестественной способностью завершать ваши предложения. К чему приведет эта креативная химия? Найдите время для мозгового штурма. Найдите себе место для экспериментов. Это может стать началом чего-то нового в вашем путешествии к счастью.

Космический совет: найдите инь своему ян.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нельзя делать на первом свидании с представителями разных знаков зодиака. Астролог Елена Егорова дала советы, как заинтересовать и привлечь человека в зависимости от того, под каким созвездием он родился.