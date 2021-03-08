Меган Маркл рассказала о мыслях о самоубийстве из-за давления королевской семьи

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Герцог и герцогиня Сассекские дали откровенное интервью американской телеведущей Опре Уинфри. Беседу с журналисткой в Букингемском дворце расценили как «объявление войны».

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл заявила, что представители королевской семьи запрещали ей публично выступать после их свадьбы. Об этом она рассказала в интервью американской телеведущей Опре Уинфри.

Во время беседа журналистка спросила у герцогини Сассекской, по своей воле она молчала или ее заставляла держать язык за зубами королевская семья?

«Последнее», — ответила Маркл.

Кроме того, она подчеркнула, что представители королевской семьи могли солгать, если это нужно было для защиты членов монаршей династии, но только не в случае принца Гарри и его жены.

«Я пришла к пониманию того, что не только меня не защищали, но и они были готовы солгать, чтобы защитить других членов семьи. Но они не хотели говорить неправду, чтобы защитить меня и моего мужа», — пояснила Маркл.

В то же время она призналась, что конкретно королева Елизавета II всегда относилась к ней замечательно.

Принц Гарри и Меган Маркл: Все о главных «мятежниках» дворца

Между тем, Маркл поведала, что будучи частью монаршей семьи она подумывала о самоубийстве. Впервые такие мысли появились у супруги принца Гарри, когда она столкнулась с отношением со стороны некоторых представителей королевского двора.

«Мне было очень стыдно говорить об этом, и особенно стыдно признаться об этом Гарри, потому что я знаю, какую утрату он пережил. Но я знала, что если я не скажу это, но я так и поступлю — и мне тогда просто не хотелось жить дальше», — заявила Маркл, отметив, что представители двора не позволили ей обратиться за помощью в сторонние организации.

Кроме того, Меган Маркл в интервью Опре Уинфри обвинила королевскую семью, в первую очередь герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, в распространении клеветы на себя. Также стало известно, что принц Гарри и его супруга в интервью Опре Уинфри допустили критические высказывания в отношении королевской семьи, что в Букингемском дворце расценили как «объявление войны».

Также сообщалось, что накануне трансляции скандального интервью принца Гарри и Меган Маркл королева Елизавета II выступила с обращением о взаимной поддержке, дружбе и единстве во всем мире перед лицом пандемии коронавируса. Само же интервью герцога и герцогини Сассекских в Соединенном Королевстве потребовали запретить к показу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что герцоги Сассекские назвали пол своего будущего второго ребенка, которым беременна Меган Маркл.