Просто невыносимы! Три самых вредных знака зодиака среди женщин

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Астрологи считают, что умение женщин доводить до белого каления мужчин напрямую зависит от положения звезд при их рождении.

Женщины бывают разными: одни — мягкие и нежные, другие — резкие и склонные все драматизировать. Астрологи убеждены, что у представительниц трех знаков зодиака вредный характер, что называется, в крови.

Львы

Первенство по скверному характеру среди женщин занимают представительницы знака Лев. Царицы астрологического круга, они окружены вниманием, поэтому часто бывают надменными, многого требуют и ждут персонального отношения к себе. Они единоличницы — это касается и их возлюбленных, и друзей, и «паствы».

Львицы часто бывают недовольны поведением окружения — и не боятся демонстрировать ему свое негодование. Причина в том, что им сложно угодить, а озвучивать истинные желания такие женщины не хотят. Заслужить их прощение можно только дорогими подарками и роскошными знаками внимания.

Скорпионы

Рожденные под знаком Скорпиона женщины бывают просто невыносимы. Они очаровательные, красивые, страстные, но одновременно желчные, умеющие свести с ума любого. Их тонкая интуиция помогает им находить самые слабые точки у возлюбленных, близких и друзей. И в случае обиды они будут бить прямо по ним.

Из-за острого ума женщины-Скорпионы часто считают всех вокруг идиотами, это мнение подпитывает их раздражительность. К этому добавляется и невероятная ревность. Сами они, несмотря на страстность, партнерам изменяют редко. А вот их способность хранить верность постоянно ставят под сомнение.

Раки

Женщины-Раки известны своим спокойным и покладистым нравом, из них получаются отличные жены, матери, хранительницы семейного очага. Но это только одна сторона их характера. Они склонны зацикливаться на своем объекте внимания, очень влюбчивы, преданны и ревнивы. Поэтому сумеют довести мужчин до безумия своими подозрениями или знаками внимания.

Представительниц этого знака нельзя игнорировать — они уходят в себя, додумывают за других, строят планы мести обидчикам. У них прекрасно получается ударить в самое слабое место и в самый нужный момент.

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