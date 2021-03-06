Пожар возник на Оби под Нижневартовском, предположительно, из-за ЧП на нефтепроводе

Фото, видео: МЧС РФ

О возгорании сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Пожар возник в акватории реки Обь под Нижневартовском. Об этом глава Росприроднадзора рассказала в своем Instagram.

Возгорание, по ее словам, было обнаружено 6 марта. Причиной ЧП стала, предположительно, авария на подводном трубопроводе.

Она также сообщила, что на место направляются инспекторы службы Росприроднадзора для установления причин произошедшего и оценки вреда экологии.

Площадь возгорания, предварительно, составляет 1000 квадратных метров. В результате ЧП пострадал один человек, мужчина получил ожоги лица и спины.