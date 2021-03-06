От дерматита до мигрени: какие цветы не стоит дарить женщинам на 8 марта

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Врач-аллерголог рассказал, какие растения могут стать причиной заболеваний.

Самым распространенным подарком на 8 марта являются цветы. Однако перед тем как выбрать букет, мужчинам стоит узнать, не могут ли растения в композиции нанести вред здоровью. Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал 5-tv.ru, как обезопасить себя и окружающих от нежелательных реакций организма на цветочный презент.

По словам специалиста, большинство цветов, которые традиционно дарят на Международный женский день, являются слабоаллергенными, иначе они бы не стали столь распространенным подарком. Однако есть среди них растение, которое более других склонно вызывать непереносимость.

«Часто может вызывать аллергию мимоза. Вообще правильно называть этот цветок акация серебристая. Это довольно высокое дерево, и оно является ветроопыляемым. Это означает, что пыльца на цветах очень легкая и долго держится в воздухе. Контакт с этими цветами может привести к сенсибилизации, т. е. человек становится чувствителен к пыльце с этих цветов», — пояснил врач.

Эксперт также отметил, что опасность в некоторых цветах может представлять не только пыльца. Дело в том, что при искусственном взращивании цветов растения обрабатывают большим количеством химических удобрений, пестицидов, ядохимикатов.

«Все это может вызвать контактный дерматит. Но с этой проблемой ко мне обращаются не столько дарители цветов, сколько работники самих оранжерей и продавцы цветочных салонов», — успокоил Болибок.

Кроме того, некоторые цветы могут вызывать у людей сильные головные боли в силу своих природных особенностей.

«Некоторые цветы обладают очень резким запахом. И эта интенсивность аромата может вызывать мигренеподобные головные боли. Но это связанно уже не с аллергией, а с вегетососудистой дистонией», — добавил специалист.

Если подводить итог, то можно с уверенностью сказать, что лучше всего для подарка выбирать не экзотические растения, коих сейчас в продаже появилось множество, а уже привычные тюльпаны, ирисы, розы и гиацинты.

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