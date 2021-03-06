Кому и на сколько увеличат пенсии с 1 апреля в России?

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После перерасчета размер средней социальной пенсии в стране вырастет почти до десяти тысяч рублей в месяц.

Жителей России ожидает очередное повышение пенсий и других выплат с 1 апреля. Их размер увеличат на 2,6% в соответствии с процентом роста прожиточного минимума пенсионера.

Как стало известно ФАН, индексация затронет получателей социальных и государственных пенсий. Первые из них полагаются гражданам, которые не добрали стаж или пенсионные баллы до страховой пенсии, например, инвалидам. Ко второй группе относятся некоторые государственные служащие, ветераны и инвалиды войны, Герои Советского Союза и Герои России, граждане, которые пострадали от техногенных катастроф, а также вдовы военных, родители погибших призывников.

Размер средней социальной пенсии после перерасчета в России вырастет почти до десяти тысяч рублей в месяц. При этом в данную сумму не будут включены региональные надбавки. Кроме того, дети-инвалиды смогут получать в качестве выплат по 16 тысяч рублей, а инвалиды с детства — 11 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство РФ поддержало индексацию пенсий работающим пенсионерам.