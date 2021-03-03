Разведутся ли после очередной измены футболиста Павел и Алана Мамаевы?

Фото, видео: Instagram @alana_mamaeva; 5-tv.ru

Таролог рассказала, какое будущее ждет каждого из супругов звездной четы.

Брак Павла и Аланы Мамаевых вновь затрещал по швам. Супруга футболиста снова уличила его в измене — на этот раз со знойной испанкой. Таролог Марианна Абравитова в беседе с 5-tv.ru рассказала, устоит ли на этот раз их брачный союз или нет.

«Ничего хорошего. То, что происходит сейчас, это постоянные измены, ссоры, выяснение отношений. И, к сожалению, впереди сценарий практически такой же. На какое-то время эта пара все-таки остается вместе и продолжает выяснять отношения, но все-таки Павлу придется немного прогнуться и вести себя примерно. Но сказать, что в долгосрочной перспективе они останутся вместе, я не могу», — сказала таролог.

По ее словам, игрок ФК «Ростов» даст жене обещание не гулять, но сдерживать его долго не сможет. Расставанию пары поспособствуют и сами пассии любвеобильного футболиста, и в итоге семья будет разрушена. Однако в будущем оба супруга обретут свое счастье с другими партнерами.

«Долго он не продержится. Натура у него такая. Все темы с изменами продолжатся, Алана будет это знать, понимать и видеть. Более того, девушки, которые встречаются с ее мужем, очень активные, истероидного типа, и они будут делать так, чтобы все об этом узнали, в первую очередь, она. Я не вижу, что впереди у них есть рождение детей. Эта пара все-таки развалится, и каждый пойдет своим путем. Я вижу, что и у него, и у нее впереди браки с другими людьми, деторождение, но не друг от друга», — заключила Абравитова.

Павел Мамаев женат на Алане с 2013 года. У них растет общая дочь Алиса. Оба супруга очень темпераментные люди, поэтому для них драка «на кулаках» — обычное дело. Так летом прошлого года заявляла сама Алана Мамаева.

Сегодня, 3 марта, жену футболиста нашли без сознания в собственной квартире. Как писал ранее 5-tv.ru, подруга Аланы Мамаевой рассказала, что случилось с супругой знаменитости.