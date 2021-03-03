Названы женские и мужские имена, обладатели которых разбогатеют весной 2021 года

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По словам астролога Михаила Филоненко, прибыль людям с определенными именами принесет металлический Бык.

Каждый ждет от весны 2021 года чего-то особенного. Одни мечтают влюбиться, другие отдохнуть. Есть и те, кто хочет разбогатеть. Вот с последним пунктом повезет не всем. Астролог Михаил Филоненко в эксклюзивном интервью с 5-tv.ru назвал десять имен, обладателей которых ждет большая прибыль с марта по май 2021-го.

«Сейчас идет очень сильный прогноз на 2021 год. По тотему — это год Быка. По зороастрийскому календарю — это год Коня. А по славянскому календарю — это год кричащего Петуха. Но мы больше берем по классическому восточному календарю. Итак, денежные знаки. На какие имена этой весной попадут самые лучшие денежные знаки. Первое имя — это Александр. Второе имя — Иван», — отметил астролог.

По его мнению, в ближайшие два с половиной месяца проблем с деньгами не будет у мужчин, которых зовут Михаил, Алексей и Геннадий.

«Из женских имен. Первое имя — Татьяна. Второе имя, на которое упадет денежный дождь, Светлана. Третье имя — Ирина», — сказал Михаил Филоненко.

Также финансовый успех весной 2021-го, по словам астролога, ждет женщин с именами Ольга и Галина.

Михаил Филоненко добавил, что все перечисленные им имена совпали, когда он сверял три календаря на 2021 год. Астролог работал с китайским календарем, согласно которому сейчас идет год Быка, зороастрийским, по которому сейчас год Коня, который бывает один раз в 32 года, и славянский — год кричащего Петуха. Последний наступает всего один раз в 16 лет.

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