Нумеролог назвала судьбоносные годы человека в зависимости от его даты рождения

Фото, видео: depositphotos / BrianAJackson; Instagram @numero_shu

Специальный расчет подскажет, когда ждать серьезных изменений или знаковых событий в жизни, уверена эксперт.

Каждый человек в процессе своей жизни сталкивается с так называемыми судьбоносными периодами, когда происходят наиболее значимые события. Нумеролог Оксана Шушалыкова сделала особый расчет и составила список важных периодов для людей, рожденных с 1970 по 2020 годы.

По мнению эксперта, в эти годы в жизни людей могут произойти важные изменения.

«Это фундаментальные перемены, мысли и озарения, которые натолкнут вас на другой путь. Быть может брак, рождение детей, развод, любовь, но не всегда. Или смена профессии», — пояснила нумеролог.

Впрочем, может случиться, что в перечисленные периоды никаких судьбоносных новостей человек не заметит. Все потому, что важно не событие, а какое-то принятое решение или совершенное действие.

«Очень часто мы его можем даже не вспомнить, — рассказала Оксана Шушалыкова. — Возможно, оно будет только в мыслях, но это определенно повлияет на вашу жизнь».

К примеру, в 2021 году нужно быть внимательнее к принимаемым решениям тем, кто родился в 1972, 1973, 1975, 1979, 1987, 1994, 1999, 2000, 2002 годах. Впрочем, свой расчет нумеролог сделала только до 2030–2035 годов, на самом деле судьбоносных периодов в судьбе каждого человека может быть куда больше.

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