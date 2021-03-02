🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 2 марта, убывающая Луна в Весах подогревает интерес к творчеству. Пришло время проявить свою креативность.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 марта, убывающая Луна находится в знаке Весы. Это значит, что все знаки зодиака спрячутся от реальности в мире искусства.

♈ Овен

Овны, разве вы не устали слишком много думать о том, что вызывает беспокойство и стресс? Звезды побуждают вас расслабиться. Необходимо отпустить все свои страхи и добиться гармонии разума и чувств.

Космический совет: перестаньте переживать по пустякам.

♉ Телец

Тельцы, чрезмерная скрытность только вредит вам. Пришло время скинуть все маски и полностью открыться окружающим. Нужно откровенно и честно поговорить с близкими людьми. При этом не забывайте слушать столько же, сколько говорите.

Космический совет: проявите свою истинную сущность.

♊ Близнецы

Близнецы, проблема в том, что мы постоянно колеблемся между прошлым и будущим. Мы всегда беспокоимся о том, к чему приведут наши решения. Вот в чем дело, Близнецы: не бывает правильных или неправильных ответов. Итак, доверяйте своей интуиции и действуйте в соответствии с тем, к чему она вас ведет.

Космический совет: прислушайтесь к своему шестому чувству.

♋ Рак

Раки, легко почувствовать, что вы на правильном пути, когда в вашем мире все идеально. Однако, когда что-то не оправдывает наших ожиданий, мы попадаем в пространство страха и паники. Звезды хотят, чтобы вы запомнили, что вы находитесь там, где должны быть. Так что сохраняйте веру и двигайтесь в направлении своей мечты.

Космический совет: дерзайте.

♌ Лев

Львы, осуждать других легко. Но это далеко от правды. То, что вы видите, лишь внешняя оболочка. Вы мало знаете о том, что пришлось пережить окружающим прежде, чем они познакомились с вами. Снизьте требования к людям и они к вам обязательно потянутся.

Космический совет: предъявляйте высокие требования к себе, а не к другим.

♍ Дева

Девы, звезды побуждают вас внимательно изучить свои отношения. Какие связи заставляют вас окунаться в депрессию и сомнения? Кто те люди, которые чтят ваши ценности и вдохновляют вас стать лучшей версией себя? Вы уже знаете, какие отношения вам подходят, а какие — нет. Итак, перестаньте соглашаться на меньшее, чем вы заслуживаете.

Космический совет: пришло время разобраться в своей личной жизни.

♎ Весы

Весы, учиться быть самым искренним — это работа. Вы должны оставаться верными делу во что бы то ни стало. Ничто так не поможет вам, как исповедь ближнему.

Космический совет: боритесь за свои идеалы.

♏ Скорпион

Скорпионы, проблема в том, что мы тратим слишком много времени на прошлое или беспокойство о том, что может принести нам будущее. Но ни то, ни другое не находится под вашим контролем, Скорпионы. Настоящее — единственное, над чем вы властны. Итак, перенаправьте свой взгляд на то, что вы имеете. Тогда вы поймете, что Вселенная доброжелательна во всех отношениях.

Космический совет: сосредоточьтесь на настоящем.

♐ Стрелец

Стрельцы, было время, когда вы играли в жертву и обвиняли Вселенную во всем, что шло не так. Но сейчас вы переосмыслили свои ошибки и научились благодарить судьбу за те шансы, которые она вам подарила. Продолжайте в том же духе. Скоро перед вами откроются бескрайние горизонты.

Космический совет: научитесь благодарить Вселенную за то, что имеете.

♑ Козерог

Козероги, вы можете перебирать историю бесчисленное количество раз, и каждый раз, когда вы это делаете, вы обнаруживаете что-то еще, что вызовет недовольство. Примиритесь с прошлым и перережьте веревки, которые удерживают вас в петле. Помните, ваше счастье только в ваших руках. Верните то, что всегда было вашим.

Космический совет: сожгите мосты, которые мешают вам быть счастливыми.

♒ Водолей

Водолеи, вас ждет неделя, полная романтических приключений. Пришло время отключить разум и поддаться некоторым соблазнам. Вы должны почувствовать себя счастливыми.

Космический совет: окунитесь с головой в чувства.

♓ Рыбы

Рыбы, единственный человек, стоящий между вами и вашими мечтами, — это вы. Осознайте все способы, которыми вы подрываете свой собственный потенциал. Пора вернуть себе силу. Звезды также обращают ваше внимание на вашу интуицию и способности к ясновидению. Доверьтесь им.

Космический совет: откройте свой дар.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 марта для всех знаков зодиака.