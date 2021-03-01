🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 марта, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 марта, убывающая Луна в Весах подготавливает лучшее время для отдыха. Пришло время отложить решение важных дел и насладиться моментом.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 1 марта, убывающая Луна находится в знаке Весы. В этот период всем знакам зодиака рекомендовано приостановить трудовую деятельность и взять небольшую паузу. Необходимо набраться сил для дальнейших свершений.

♈ Овен

Овны, вас ждет увлекательное любовное приключение, но чтобы им полностью насладиться, вам необходимо избавиться от страхов и предрассудков, которые сковывают ваши действия. Не бойтесь быть отвергнутым. Гораздо хуже, если вы откажитесь рисковать и всю жизнь будете кусать локти.

Космический совет: боритесь за свою любовь.

♉ Телец

Тельцы, ваша главная проблема заключается в том, что вы слишком зациклены на идее о том, как все должно быть. В результате, когда обстоятельства складываются не так, как вы себе представляли, вы впадаете отчаяние. Однако это не выход. Невозможно все контролировать. Осознайте эту истину и идите на поводу у судьбы.

Космический совет: доверьтесь Вселенной.

♊ Близнецы

Близнецы, вы привыкли побеждать, однако вы так и не научились различать свои триумфы от поражений. Поймите, сдаться — это не значит проявить слабость. Напротив, тот, кто готов уступить, демонстрирует благородство и мужество. Будьте выше окружающих. Не ввязывайтесь в глупые споры, которые ни к чему не приведут.

Космический совет: переосмыслите свое отношение к победам и поражениям.

♋ Рак

Раки, найдите минутку, чтобы увидеть плоды своего труда. Ваш успех не случаен. Именно ваш пот, кровь и слезы помогли достичь желаемого. Так что поблагодарите ангелов и наставников, которые способствовали этому. У вас есть потенциал для движения, и пора начать двигаться в правильном направлении.

Космический совет: не прекращайте двигаться к мечте.

♌ Лев

Львы, вам необходимо найти баланс в жизни, причем во всех сферах сразу. Начните с еды. Поэкспериментируйте с правилом 80/20. Сосредоточьтесь на увеличении потребления цельной пищи — например, злаков, фруктов, орехов и овощей. А затем, чтобы отпраздновать это, побалуйте себя чем-то, что вам нравится, например бокалом вина или кусочком торта.

Космический совет: займитесь поиском гармонии.

♍ Дева

Девы, ослабьте хватку — хоть немного. Вы будете удивлены тем, как многого вы сможете достичь, позволив Вселенной проявиться.в жизни. То, что вы поначалу считали отхождением от нормы, может стать настоящим прорывом для вас.

Космический совет: перестаньте все контролировать.

♎ Весы

Проблема в том, что большинство из нас выросли в среде, которая не соблюдала границы. В результате мы так и не научились говорить «нет» вещам, которые нам не нравятся. Весы, самое время этому научиться. Ступайте туда, где вам нужно. Если для этого вам придется попрощаться с определенными отношениями, пусть будет так.

Космический совет: не бойтесь отказывать людям.

♏ Скорпион

То, что должно быть вашим, всегда найдет свой путь к вам, Скорпионы. Не стоит бежать за последним вагоном уходящего поезда. Если вы должны были отправиться на нем в путь, то состав обязательно вернется на вашу станцию. Вселенная лучше знает, что вам нужно. Не бойтесь, если все идет не по плану.

Космический совет: перестаньте держаться за нить, которая вот-вот оборвется.

♐ Стрелец

На старт, внимание, марш! Пора претворить намеченный план в жизнь. Шагнуть в неизвестность всегда сложно. Думайте об этой пьянящей смеси волнения и страха как о знаке того, что вы на правильном пути, Стрельцы. Сегодня звезды призывают вас рискнуть и поставить на карту все.

Космический совет: пришло время прыгнуть в неизвестность.

♑ Козерог

Козероги, когда мы впервые влюбляемся в кого-то, нас захватывают эмоции. Однако при близком знакомстве с человеком мы можем изменить впечатление и утратить первоначальные чувства. В этом влюбленность отличается от настоящей любви, которую ни за что не разрушат никакие недостатки партнера. Что вами овладело сейчас? Пора разобраться.

Космический совет: проанализируйте свои чувства.

♒ Водолей

Водолеи, вам хочется принести в мир немного больше грации и красоты. Впрочем, начинать нужно прежде всего с себя. Обновите свой гардероб, сделайте новую укладку, устройте перестановку в комнате. Все это поможет преобразить мир вокруг.

Космический совет: добейтесь гармонии в вещах, которые вас окружают.

♓ Рыбы

У всех нас есть представление о жизни, которую мы хотим создать, и о том, что нам нужно для достижения желаемых результатов. Однако Вселенная не всегда работает в соответствии с нашим планом, и в этом случае мы начинаем считать себя неудачниками. Сегодня звезды побуждают вас взглянуть на реальность через другую призму. Замените слово «ошибка» на «перенаправление».

Космический совет: взгляните на свою жизнь под другим углом.

Ранее 5-tv.ru публиковал рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 марта для всех знаков зодиака.