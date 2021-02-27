Снежная Луна: что нельзя делать в полнолуние 27 февраля и как его пережить?

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Астрологи рассказали, как отразится на эмоциональном состоянии населения Земли уникальное природное явление.

Второе в этом году полнолуние, которое называют Медвежьей, Голодной, Костяной или Снежной Луной, может принести немало бед человеку, если он не знает о силе влияния космических тел на его судьбу. Особое природное явление произойдет сегодня в 11:17 по московскому времени, покровительствовать ему будет созвездие Девы.

В былые времена считалось, что в этот период Землю накрывают сильнейшие снегопады. Так родилось самое распространенное название — Снежная Луна. А Голодной ее величали, потому что из-за обильных зимних осадков было трудно охотиться и находить обратный путь из лесов.

Проявлять агрессию, недовольство, критиковать себя и окружающих сегодня категорически запрещено. Беспокойство и эмоциональная нестабильность, характерные для грядущего полнолуния, могут обернуться плачевными последствиями. Так что лучшим решением будет занять позицию наблюдателя. Позвольте неминуемому случиться, ни с кем не ссорьтесь и будьте максимально спокойны.

В Снежное полнолуние астрологи рекомендуют подумать о своих обидчиках и найти в себе силы простить их. Важно наполнить сознание позитивными мыслями, привести в порядок чувства и сделать уборку в доме. Также стоит уделить внимание образу жизни, возможно, пора пересмотреть систему питания и физической активности, укрепить здоровье.

Как пишет «Московский комсомолец», в этот день важно не нарушать внутреннюю гармонию. Полезно побыть в одиночестве и в полном молчании поразмышлять об итогах профессиональной и личной жизни. Важные дела сегодня лучше отменить.

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