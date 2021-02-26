Рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 марта для всех знаков зодиака

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Провидец Игорь Вечерский рассказал, что ожидает знаки зодиака в первую неделю весны.

Провидец Игорь Вечерский составил рунический гороскоп на неделю с 1 по 7 марта. Эксперт не раз предсказывал важные события в жизни мировых звезд и крупные катастрофы. Он обладает редким даром, который помогает предупреждать об опасностях и указывать на уникальные возможности, даруемые судьбой.

Овен

Хагалаз, йера и дагаз советуют вам на этой неделе осуществить задуманные изменения в работе или труде, так как в этой сфере вы сможете достичь новых высот. Этот период поможет вам открыть новые возможности.

Телец

Перевернутый лагуз, йера и эваз говорят о том, что не все стремления сейчас могут быть реализованы. На этой неделе, возможно, появится работа, которая поможет вам достичь результатов в будущем. По крайней мере, на этой неделе вы имеете возможность найти уникальный шанс и это принесет вам хорошие результаты, однако для этого вам потребуется приложить немало усилий.

Близнецы

Перевернутый лагуз, перевернутый эваз и отал советуют обратить внимание на сферу своего имущества, так как это может потребовать дополнительного участия и приложения средств и сил. В то же время, это шанс изменить свое материальное положение в лучшую сторону.

Рак

Гебо, отал и ингуз говорят о том, что на этой неделе вам повезет практически во всех областях жизни. Например, во взаимоотношениях с другими людьми, а также в материальной сфере. В этот период вы сможете приумножить и привлечь деньги и другие материальные ресурсы.

Лев

Уруз, перевернутая беркана и иса говорят о том, что несмотря на то, что вы используете большое количество энергии, вам следует понять вектор своего развития. Вы используете не все свои возможности, поэтому вам нужно взять паузу и подумать, каким путем вы хотите идти в будущем.

Дева

Лагуз, эйваз и соуло советуют вам не бояться перемен на этой неделе и не опасаться проявлять себя. В этот период у вас появится возможность наиболее эффективно показать себя во всех сферах вашей деятельности.

Весы

Йера, перевернутый ансуз и перевернутый тейваз советуют вам повременить с изменениями на работе и постараться быть повнимательнее к истинным желаниям окружающих вас людей. Руны советуют не поддаваться на провокации и постараться осознать и сделать выводы на будущее.

Скорпион

Перевернутая перто, турисаз и ингуз рекомендуют не открывать знания, недоступные окружающим. Лучше сохранить их при себе и использовать в нужный момент. На этой неделе вы сможете хорошо себя проявить и преодолеть сложности, нажитые в прошлом.

Стрелец

Иса, перевернутая вуньо и эваз говорят о том, что в вашей жизни существует застойный процесс, который мешает достижению гармонии внутри себя. Руны советуют принимать решения, используя свои возможности для коммуникации и построения новых перспективных знакомств, отношений и сотрудничества.

Козерог

Перевернутая райдо, дагаз и перевернутый манназ советуют не начинать новых дел на этой неделе. Хорошо проанализируйте создавшееся положение вещей и примите решение по поводу будущего, так как у вас появится возможность выйти на новый уровень развития. Впереди вас ждут серьезные перемены. Вам следует понять готовы вы к этому или нет.

Водолей

Эйваз, перевернутая феху и хагалаз рекомендуют обратить свое внимание на сферу материальных ресурсов, здесь возможны изменения и перемены — вы можете как обрести, так и потерять. Поэтому все решения лучше принимать хладнокровно, четко понимая структуру своей деятельности и работы в данном направлении.

Рыбы

Перевернутый лагуз, альгиз и эваз советуют не строить больших планов, однако в целом — этот период будет спокойным, эффективным и продуктивным. Вы сможете развить себя в разных направлениях и достичь новых высот в интеллектуальной сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Игорь Вечерский предсказал события, ожидающие всех представителей зодиакального круга в марте 2021 года.