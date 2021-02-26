🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 февраля, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 февраля, растущая Луна находится в знаке Овен. Многим знакам зодиака придется прислушаться к себе, чтобы найти правильный путь.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 26 февраля, растущая Луна в Овне. Многим знакам зодиака придется прислушаться к себе, чтобы найти правильный путь. Другим повезло больше: звезды призывают делиться радостью с близкими и открыть свое сердце любви.

♈ Овен

Овнам важно понять, что все происходит не просто так. Вы достигли переломного момента и способны оценить свое прошлое через призму мудрости. Внимательно проанализируйте ключевые события своей жизни и постарайтесь поблагодарить Вселенную за бесценный опыт. А после этого продолжайте двигаться вперед с чувством открытости, не жалея ни об одной прожитой секунде.

Космический совет: переосмыслите свое прошлое и двигайтесь дальше.

♉ Телец

Все, что вам нужно для счастья, находится прямо перед вами, Тельцы! Сосредоточьтесь на хорошем, чтобы сделать жизнь еще лучше. Звезды рекомендуют вам обратиться к семье и близким — они тоже нуждаются в переполняющей вас энергии радости и счастья.

Космический совет: встретьтесь с близкими и поделитесь с ними своей радостью.

♊ Близнецы

Вы вступаете в очень насыщенный событиями период жизни, Близнецы. То, что вы считали своим, может быть отнято у вас в любой момент. Звезды напоминают, ни одно из событий не является хорошим или плохим само по себе. Они происходят по воле Вселенной, и она не оставит вас в трудные времена.

Космический совет: помните, Вселенная не оставит вас в трудные времена!

♋ Рак

Подумайте, какие качества восхищают вас в вашем партнере? Сосредоточьтесь на том, что пробуждает в вас чувство радости и страсти. Хорошие мысли создадут возможность для расцвета ваших отношений. Лучшие любовные истории — те, где главные герои находят свой путь в объятиях друг друга вопреки всему. Так что смело идите на риск ради воплощения своих желаний!

Космический совет: уделите максимум внимания своей личной жизни.

♌ Лев

Не все в нашей власти, Львы, такова правда жизни. Постарайтесь смириться с этим и отпустить ложное чувство контроля. Примерьте на себя роль наблюдателя. Станьте свидетелем того, как все ненужное отправляется в огонь, ведь очищение — это первый шаг в процессе творения.

Космический совет: перестаньте пытаться все контролировать.

♍ Дева

Девы, пришло время для воплощения самых смелых фантазий! Сегодня звезды наделили вас сверхспособностью сотворить все, о чем вы давно мечтали. Все, что вам необходимо для достижения цели, возникнет на вашем пути само собой.

Космический совет: настало время воплотить самые смелые фантазии!

♎ Весы

Вы используете лишь малую долю своего потенциала, Весы. Необходимо хорошенько изучить себя и свои внутренние способности. Да, это займет много времени, но только так вы сможете достичь желаемого и воплотить мечты в реальность.

Космический совет: сосредоточенность и дисциплина — ваши лучшие друзья.

♏ Скорпион

Последний бой — самый трудный, Скорпионы. Вы долго шли к заветной цели, остался всего один шаг, но к нему нужно отнестись со всей ответственностью. Подумайте о том, что ждет вас в конце пути — это даст вам силы и мотивацию. И перестаньте все свое время уделять карьере. Найдите баланс между работой и личной жизнью.

Космический совет: просто продолжайте, вы на верном пути.

♐ Стрелец

Нередко вам приходится буквально переворачивать мир своей фантазией. Но сейчас настало время твердо стоять на земле, а не витать в облаках. Сосредоточьтесь на реальности.

Космический совет: спуститесь с небес на землю.

♑ Козерог

Может показаться, что у вас сейчас наступил период застоя. Но оглянитесь, Козероги, — вы не в тупике. Просто звезды хотят, чтобы вы приложили еще немного усилий, прокачали свои творческие навыки и показали всему миру, кто вы есть на самом деле. Бросьте вызов самому себе, а Вселенная вам поможет!

Космический совет: покажите всему миру, на что вы способны!

♒ Водолей

Завершение отношений — не конец жизни, Водолеи! Вам кажется, будто вы больше не сможете влюбиться, но на самом деле любовь стремительно возвращается в вашу жизнь. Откройте свое сердце, и звезды дадут вам второй шанс.

Космический совет: откройте свое сердце новым отношениям.

♓ Рыбы

Нельзя слишком долго думать, почему все случилось именно так, Рыбы. Отбросьте тяжелые мысли и сосредоточьтесь на внутренней тишине в своем сердце. Чем раньше вы простите, тем проще будет отпустить тянущее на дно прошлое. Попробуйте насладиться процессом обновления.

Космический совет: отпустите свое прошлое.

Ранее 5-tv.ru публиковал мнение астролога о том, какие дни будут самыми удачными на неделе с 22 по 28 февраля.