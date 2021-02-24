🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 февраля, растущая Луна в Раке заставит многих испытать прилив творческой энергии. Однако звезды призывают действовать с осторожностью.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 24 февраля, растущая Луна в Раке заставит многих испытать прилив творческой энергии. Однако звезды призывают действовать с осторожностью. Некоторым знакам зодиака нужно будет найти баланс между работой и личной жизнью, а кому-то, наоборот, раствориться в любви.

♈ Овен

Вас переполняет творческая энергия, Овны. Это побуждает вас говорить и делать то, чего вы никогда себе раньше не позволяли. Однако задумайтесь, действительно ли стоит отказываться от прежних правил, прежде чем переборщите. Сконцентрируйтесь на том, чтобы потратить свои время и энергию на действительно важные для вас вещи.

Космический совет: не растрачивайте свои силы попусту.

♉ Телец

Наша жизнь — это тонкий танец между тенью и светом, и эта двойственность хорошо знакома вам, Тельцы. Примите с благодарностью и хорошие, и плохие события своей жизни. Вселенная работает в вашу пользу, даже когда вам так не кажется.

Космический совет: принимайте все события в своей жизни с благодарностью.

♊ Близнецы

Правила совместного использования пространства различны для разных людей. То, что свято для вас, может быть не так важно для другого человека, и наоборот. Вместо того, чтобы суетиться по пустякам, просто поговорите со своим партнером или членами семьи. Они наверняка прислушаются.

Космический совет: поговорите с близкими о том, что вас беспокоит.

♋ Рак

Пока большинство людей изо всех сил избегают одиночества, вы с удовольствием проводите время в тишине. Но не слишком ли вы увлеклись, Раки? Звезды просят вас поразмыслить об этом на этой неделе. Остерегайтесь пытаться делать все самостоятельно или оттолкнуть людей, когда они пытаются открыться вам.

Космический совет: избегайте одиночества, даже если оно вас устраивает.

♌ Лев

Если вы начали испытывать чувство застоя, пришло время изменить что-то в своей жизни. Звезды призывают вас задействовать для этого социальные сети. Если вы искренне расскажете свою историю, это не только поможет наладить контакты с людьми, но и приведет вас в нужное место, Львы.

Космический совет: расскажите своим подписчикам всю правду о себе.

♍ Дева

В любви есть что-то такое, что преображает все вокруг нас. Ваш мир становится волшебным впервые за долгое время, Девы. Празднуйте каждый миг с благодарностью Вселенной и постарайтесь принести в мир немного больше красоты и поэзии. Если вы сейчас одиноки, не расстраивайтесь. Вселенная приготовила для вас нечто особенное.

Космический совет: растворитесь в любви.

♎ Весы

Вы можете продолжать делать то, что делали, но принесет ли это вам удовольствие, Весы? Некоторые из вас как никогда близки к тому, чтобы отправиться в путешествие. Другие раздумывают о том, чтобы принять предложение о работе, которой раньше не было даже в планах. Звезды дают добро на перемены, но не переоцените свои возможности. Продвигайтесь вперед с осторожностью.

Космический совет: не избегайте перемен, но будьте осторожны.

♏ Скорпион

Послание повторяется, Скорпионы: есть вещи, которые мы делаем ради любви, а есть вещи, которые мы делаем ради денег. Пришло время найти баланс между ними. Те, кто отдавал все свое время и энергию работе, рискуют потерпеть фиаско на романтическом фронте.

Космический совет: найдите баланс между личной жизнью и работой.

♐ Стрелец

Если по каким-то причинам вам не удается найти новых друзей или настоящую любовь, звезды советуют не пренебрегать соцсетями и сайтами знакомств. Тем Стрельцам, которых работа волнует больше, чем отношения, тоже стоит искать вдохновение в сети. В этот день нельзя лениться и пренебрегать своими обязанностями. Бездействие не приведет ни к чему хорошему.

Космический совет: хватит бездействовать!

♑ Козерог

Ваш успех — не случайность, а результат упорного труда. И кажется, вы заработались. Звезды советуют уделить время отдыху. Вы его действительно заслужили. Как отдыхать — решайте сами. Но этот день располагает к спокойствию и умиротворению. Попробуйте настроиться на позитивный лад и не думайте о том, что будет завтра.

Космический совет: позвольте себе отдохнуть.

♒ Водолей

Вы никогда не любили подстраиваться под сложившиеся обстоятельства. Так что же сейчас заставило вас выбрать совсем не то, чего желает душа? Вспомните о себе и о своих мечтах. Сегодня вы будете окружены творческой энергией. Настала пора реализоваться в любимом хобби или виде спорта.

Космический совет: вспомните о своих давних мечтах.

♓ Рыбы

В жизни каждого из нас есть «список» того, что приемлемо, а что нет. И если окружающие пытаются заставить вас следовать их правилам, то самое время открыть воображаемый блокнот и перечитать те пункты, с которыми вы точно не готовы мириться. Не стоит прогибаться под других. Помните, что вы — самый главный человек в вашей жизни.

Космический совет: вспомните, кто главный человек в вашей жизни.

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