Как выход Украины из двух соглашений СНГ об авиации отразится на России?

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Решение властей Незалежной покинуть договоры, подписанные в рамках СНГ, прокомментировал политолог Ростислава Ищенко.

Украина вышла из двух соглашений, подписанных в рамках СНГ: о гражданской авиации и использовании воздушного пространства. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

«Выйти из Соглашения о гражданской авиации и об использовании воздушного пространства, заключенного 25 декабря 1991 года в городе Минске, и из Соглашения об использовании воздушного пространства, заключенного 15 мая 1992 года в Ташкенте», — говорится в тексте документа.

Известный политолог, основатель Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко уверен, что решение властей Незалежной никак не скажется на России.

«Украинские самолеты давно-давно летали в Россию, но уже шесть лет к нам не летают. И мы с октября 2015-го года не имеем никакого воздушного сообщения с этой соседней страной. <…> Точно не может нанести существенного ущерба выход из соглашения о гражданской авиации. Потому что никакой гражданской авиации нет. И никаких полетов нет», — цитирует эксперта сайт KP.RU.

Ищенко аргументировал свой тезис с помощью простого примера: если два человека договорились платить за совместный обед поровну, но давно перестали обедать вместе, то ни для кого из них ничего не изменится, когда один из участников откажется от этой договоренности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Госдуме РФ назвали причину упадка военного флота Украины. По мнению парламентария Дмитрия Белика, свою роль сыграл Североатлантический альянс.