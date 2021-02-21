Василиса Володина предупредила о последствиях влияния ретроградного Меркурия

Фото, видео: Depositphotos / destinacigdem; Instagram @vasilisa.volodina

Популярный телеастролог убеждена, что последствия этого явления представители всех знаков зодиака будут ощущать еще некоторое время.

Астролог Василиса Володина рассказала, как без потерь пережить окончание периода ретроградности Меркурия. Звезда «Давай поженимся» пояснила подписчикам в Instagram, что пока не стоит расслабляться.

Специально для своих поклонников Василиса выложила в сторис видео на эту тему.

«Конец ретроградного Меркурия. Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением и вернуться к привычному ритму жизни. Но не тут-то было, — сказала Володина. — Мы будем ощущать на себе его влияние еще до середины марта».

Instagram @vasilisa.volodina

Володина пояснила, что полная петля Меркурия занимает почти два месяца. Обратное движение началось в середине января, поэтому его остаточные явления заметны до сих пор. И очень важно следить за своим состоянием все это время.

«Потому что позднее ровно в этом же знаке зодиака — в Водолее — будут ретроградные Юпитер и Сатурн, — пояснила Володина. — И это значит, что какую-то одну конкретную сферу или тему вашей жизни пришло менять».

Для каждого человека речь может идти о своей сфере.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз от Василисы Володиной на март 2021 года для всех знаков зодиака.