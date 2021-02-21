🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 февраля, растущая Луна в Близнецах советует некоторым знакам не торопиться и осмотреться по сторонам. Кое-кому следует отбросить опыт неудач.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 21 февраля, растущая Луна в Близнецах советует некоторым знакам не торопиться и осмотреться по сторонам. Не стоит принимать опрометчивых решений и делать скоропостижных выводов.

♈ Овен

Не всем повезло иметь наставника, который умеет направить своего ученика на верный путь. Вам сейчас явно не хватает такого человека, Овен. Но это не повод опускать руки. Внутри вас есть опорная сила, способная подсказать вам, как поступать в непростой ситуации. Возможно, вас беспокоят финансовые вопросы, но и это не беда. Вскоре вам предоставят шанс поправить ваши дела.

Космический совет: найдите опорную силу внутри себя.

♉ Телец

Мир вокруг нас чутко реагирует на запросы, которые мы направляем к нему каждый день. Не забывайте об этом, Телец! Высказанное вслух желание или жалоба могут отозваться действием или событием. Четко формулируйте свои запросы, и вы не пожалеете. Знайте, что вы способны творить вместе со Вселенной.

Космический совет: четко формулируйте свои желания.

♊ Близнецы

Вам мешают ваши невысказанные вслух ожидания. Разумеется, они есть у всех, и мы редко замечаем их пагубное влияние. Но сейчас подходящий момент осознать, увидеть их и избавиться. Это поможет вам шагнуть вперед в вашем деле и стать увереннее. Не забывайте об искренности — всякий раз, когда вы ставите себя на место своего собеседника, вы становитесь мудрее.

Космический совет: время освободиться от пут ненужных ожиданий.

♋ Рак

Вас затянули серые будни, которые в последнее время не балуют радостными событиями. Вам трудно, это факт. Но позвольте себе немного отвлечься, расслабиться и принять текущие обстоятельства. Облегчение придет, а за ним последует трансформация реальности. Вспомните о своей способности влиять на окружающий мир!

Космический совет: расслабьтесь и ждите перемен.

♌ Лев

Вы находитесь на трудном пути — работа над собой всегда отнимает силы. Позвольте окружению вернуть вам часть затраченной энергии. Примите любовь и поддержку от тех, кто готов вам ее подарить. Вы сузили круг своего общения до минимума, но, возможно, вскоре вам захочется его расширить. Не отталкивайте тех, кто к вам неравнодушен.

Космический совет: примите любовь и поддержку от ближних.

♍ Дева

Порой вы ощущаете себя слабыми, бессильными и инертными. Вам ничего не хочется, но голос внутри твердит: встань и иди. Не торопите себя, Дева. Дайте себе время, чтобы оправиться, прийти в себя. Поверьте, спешка не принесет вам ничего, кроме разочарования. Наблюдайте за собой, но ничего не делайте. Иногда реальность меняется просто от того, что мы правильно себя в ней осознаем. Определите свое место в ней и ждите.

Космический совет: осознайте свое место в реальности на текущий момент.

♎ Весы

Для вас наступает прекрасный момент, когда ваш креатив будет работать на 100%. Время для самых бесшабашных идей, какие придут вам в голову. Не останавливайте полет фантазии, но соблюдайте дисциплину. Вместе они позволят вам создать нечто новое, чем вы будете потом гордиться.

Космический совет: время осуществлять самые смелые идеи.

♏ Скорпион

Вы достигли той точки, когда пора взглянуть со стороны на свои достижения. Это лучший способ увидеть перспективу дальнейшего развития. У вас сейчас ясный ум, холодная голова и есть время, чтобы заняться собой. Если грамотно сочетать дела и релаксацию, можно достичь небывалого успеха.

Космический совет: нащупайте перспективу развития.

♐ Стрелец

Вы потерпели фиаско, и теперь опыт неудачи гнетет вас. Не стоит концентрировать свое внимание на нем, Стрелец. Впереди — новые пути и новые свершения. Вы справитесь, если направите свой взгляд вперед, а не будете оглядываться назад.

Космический совет: отбросьте опыт неудачи и идите вперед.

♑ Козерог

Вы спешите и потому не всегда понимаете, на каком этапе пути находитесь. Остановитесь и осмотритесь. Возможно, вам понравится эта картина. Не пугайтесь, если в дальнейшем придется пойти на некоторые жертвы ради цели. Поверьте, у вас хватит и сил, и средств, и выдержки. Однако не увлекайтесь большими тратами — деньги могут понадобиться.

Космический совет: не время транжирить накопленное.

♒ Водолей

Переживать потерю всегда тяжело. Особенно когда вокруг царит хаос, а от вас требуют каких-то действий и решений. Но не стоит отчаиваться, Водолей. Внутри вас есть сила, способная вынести вас на гребень волны. Доверьтесь ей и не сомневайтесь, что на все случившееся есть веские причины.

Космический совет: на все есть веские причины.

♊ Рыбы

Вас втянули в историю в качестве посредника. Пока вы ищите компромисс или золотую середину, не позволяйте одной из сторон взять верх. Выслушивайте каждого и по возможности избегайте резких оценок. Роль медиатора — не совсем то, о чем вы мечтали, но и она принесет вам пользу.

Космический совет: роль посредника принесет вам пользу.

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