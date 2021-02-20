Гороскоп на март для всех знаков зодиака от Василисы Володиной

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По словам астролога, представителям ряда символов стоит уделить время здоровью, обретению духовности и реализации планов.

Астролог и телеведущая Василиса Володина в своем аккаунте в Instagram рассказала, что сулят звезды представителям всех знаков зодиака в марте 2021 года.

Овны

В вашей жизни безусловно станет меньше надрыва и напряжения, появится возможность обратиться к себе, пересидеть, испытать какое-то состояние внутреннего затишья, примерно до 20 марта. После чего вы сможете явить себя миру. Все это реализуется именно так, если вы сами не взорвете свое спокойствие ненужной суетой. В общем, сидим тихо и от этого всем Овнам будет хорошо.

Тельцы

В феврале у вас что-то не получалось, вы решали какую-то непростую, поставленную перед вами задачу — и вот вроде бы все двери открыты и можно идти дальше, но к сожалению, старая головная боль может смениться новой. Теперь вы будете думать, как все полученное монетизировать, как получить пользу, выгоду от тех решений, которые приняты в феврале. И это не такая простая задача, как кажется.

Близнецы

Месяц будет для вас очень активным и действенным: хоть бизнесом занимайся, хоть спортом — тонус прекрасный. Внезапно вы поймете, что те планы, которые вы себе настроили сами еще некоторое время назад, подлежат корректировке, причем немедленно и достаточно ощутимо. Март для вас — это перепутье двух дорог. Вам искренне желаю побыстрее определиться, какой выбор сделать. Но, делать этот выбор проще, если вы привлечете кого-то себе на помощь или чей-то совет, экспертное мнение, дополнительная информация — все это будет для вас в марте совершенно нелишним.

Раки

Март для вас — это месяц когда нужно воспарить мыслью, распахнуть свои горизонты, подумать о чем-то высоком. Я не люблю слово духовность, потому что оно, как и слово любовь затирается при частом произнесении, его смысл уходит на задний план, но духовность это именно та тема, тот тренд, можно сказать грубо, на который нужно Ракам обратить внимание. Постарайтесь именно с этой точки зрения оценивать все-все свои действия в марте — насколько они полезны всему миру, а не вам, насколько они развивают, ведут к лучшему, к чистому, самому хорошему, что есть в человеческой природе.

Львы

Тот конфликт, тот кризис, который вы устроили себе еще совсем недавно, а теперь мучительно пытаетесь из него вырваться, на самом деле подлежит разрешению. Что сделать? Вы сейчас не видите ответа, вы не видите выхода из той сложной ситуации, которую создали своими руками, но он есть и он не так сложен. Вам нужно просто взять и часть тех дел, которые лишали вас сил в последнее время, решительно отодвинуть. Нужно просто взять и отказаться от какой-то части того, что вас смущало, напрягало, пожирало ваши силы и ресурсы. После 20 марта тучки на небе однозначно рассеются.

Дева

Любимый человек будет для вас источником нежности, любви, каких-то положительных эмоций, всепрощения в марте, но на дела его вы будете смотреть с некоторым недоумением. Это еще мягко сказано. Путаница, неразбериха — все очень сложно. Не пытайтесь разобраться. Сейчас не время взывать, читать лекции или пытаться каким-то образом организовать жизнь близкого человека. У вас есть выбор — либо встроиться в этот хаотичный поток дел, либо сделать шаг в сторону и отойти. Выбирайте.

Весы

Самое время подумать о здоровье. Для кого-то весна — это пение птиц, а для вас — нужно прислушаться, не болят ли колени, измерить артериальное давление. Надо сказать, что люди знака Весы — это люди с эстетическим восприятием действительности, поэтому слова билирубин или колоноскопия для вас тоже могу звучать вполне себе эстетично. Если вы правильным образом себя настроите, то в общем, вы знаете, что делать.

Скорпионы

Для вас в марте очень важно играть, но не заигрываться. Придумайте себе творческое занятие, но не доходите до края, то есть не перегибать палку. Вы, дорогие Скорпионы, к сожалению, это умеете. Родители-Скорпионы, помните в течение месяца, что дети — это всего-навсего ваше зеркало. Если вам чем-то не нравится поведение ребенка, поверьте мне, это вы сами спровоцировали плохое поведение. Это вы подали неправильный пример. Ну и в конце концов именно для Скорпионов в марте открываются великолепные романтические, любовные перспективы. Не упустите!

Стрельцы

Принято считать, что хорошее улучшает погоду в доме и отношения между членами семьи, а у Стрельца в марте 2021 года такой объединяющей всех домочадцев темой могут быть бытовые неурядицы. К сожалению, какое-то небольшое, но очень яркое происшествие может потребовать вашего внимания и объединить, собрать вокруг себя всех ваших близких. Вот так даже бытовые неурядицы иногда могут быть фактором, улучшающим погоду в доме.

Козероги

Вы всегда прощупываете ситуацию прежде чем пойти в этом направлении, прежде чем окунуться в нее с головой и всегда напрягаетесь там, где нужно сначала расслабиться. В марте эта тактика не будет работать — отдайтесь потоку жизни, не напрягаетесь, не продумывайте заранее, позвольте событиям вести вас за собой. А еще обратите внимание на знакомства месяца, потому что в первой половине марта они будут очень важными, обогащающими вас духовно. Правда случайные знакомства в конце марта могут быть сомнительными — как бы это не были мошенники или те люди, которые посягают на ваш кошелек или какие-то другие ценности и достояния.

Водолеи

Мощная группа планет знака Водолей, которая еще не так давно позволила вам поставить новые цели и пойти в их направлении, начинает постепенно рассасываться по другим символам. Это похоже на то, как гости на вечеринке после двух бокалов, после двух тостов начинают постепенно разбредаться по углам, но от этого вечер становится только еще более томным. Так и у вас — все уже началось, дело стартовало, но именно март внесет в него важные дополнительные подробности и откроет для вас новые возможности. Пожалуй, неприятным фактом месяца является то, что за все придется платить — готовьте деньги.

Рыбы

Будут настоящими королями и королевами этого марта — к ним будет стянуто восхищенное внимание. Они прекрасно выглядят, они могут продемонстрировать свои таланты, возможности, профессионализм, показать себя миру во всей красе. Можно сказать, что в марте все Рыбы живут в режиме блогера, когда каждая мельчайшая подробность твоей жизни становится достоянием общественности. Вроде бы это хорошо, но ситуация для вас нетривиальная, эмоционально сложная. Если вы вдруг что-то хотите утаить или скрыть от глаз общественности, то это будет сделать сложно, ну или остается врать.

Ранее 5-tv.ru опубликовал астропрогноз Василисы Володиной на неделю с 22 по 28 февраля.