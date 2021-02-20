🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 февраля, убывающая Луна находится в знаке Козерог. Это значит, что пришло время расставить все точки над «i» в отношениях с начальством.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 20 февраля, убывающая Луна в Козероге мотивирует к решительным действиям. Не стоит откладывать на потом дела, которые уже давно ждут своей очереди. Лучшее время, для того, чтобы их выполнить, вряд ли найдется.

♈ Овен

Овны, вы могли бы делать все самостоятельно, но разве это правильно? Звезды напоминают вам, что семейная поддержка крайне важна. Не бойтесь обратиться к родственникам за советами. Никто не знает вас лучше, чем они. Наученные опытом близкие никогда не пожелают вам плохого.

Космический совет: не бойтесь просить помощи у близких.

♉ Телец

Жизнь такова, что физические законы не всегда применимы к нашей жизни, Тельцы. Иногда наше подсознание может нам сказать гораздо больше, чем мозг. Сегодня именно тот день, когда звезды вам советуют пойти на поводу у интуиции и пренебречь всеми нравоучениями, которые вы слышите от окружающих.

Космический совет: следуйте зову сердца.

♊ Близнецы

Близнецы, у всех нас в жизни есть один человек, ради которого мы готовы отказаться буквально от всего. Тот, кто заставляет нас разрушать границы, которые мы для себя тщательно построили. Кто этот человек в вашей жизни? Сколько власти вы ему даете над своим разумом? Может быть, стоит покончить с зависимостью и строить здоровые отношения?

Космический совет: найдите партнера, с которым вы смотрите в одном направлении.

♋ Рак

Раки, чтобы быть успешным, вовсе не обязательно постоянно придерживаться какого-то тщательно выстроенного плана. Все дело в любви и доверии. Сейчас вам необходимо следовать за волнами своего сердца и делать шаг за шагом в правильном направлении. Вот увидите, жизнь изменится в лучшую сторону.

Космический совет: иногда важно пустить все на самотек, чтобы прозреть.

♌ Лев

Львы, у всех нас есть границы. У всех нас есть правила, касающиеся того, что мы можем и что не можем делать. Но что мы делаем, когда нас просят отказаться от них? Звезды призывают вас не забывать о внутренних убеждениях, но в то же время проявить гибкость при общении с близкими.

Космический совет: не будьте «твердолобыми».

♍ Дева

Девы, бывают периоды тишины, а затем периоды действия и инициативы. Вы находитесь в фазе, когда от вас требуется последнее. Однако, прежде чем двигаться дальше, лучше четко определить свои цели. Это гарантирует, что вы не отклонитесь от выбранного пути.

Космический совет: перехватите инициативу в свои руки.

♎ Весы

Весы, ушедший год был исцеляющим и успокаивающим для вас на многих уровнях. Однако это не значит, что обошлось без трудностей. В частности, для вас было тяжело отказаться от поездки за границу. Впрочем, любовь к путешествиям в вас не угасла. Пришло время найти удивительное место поблизости и отправиться туда на выходные!

Космический совет: готовьтесь к приключениям.

♏ Скорпион

Скорпионы, вы проделали долгий путь, которы достоин настоящей награды. Ваше упорство и вера в победу привели к впечатляющим результатам, о которых можно будет с гордостью рассказать внукам. Не останавливайтесь на достигнутом.

Космический совет: возьмите паузу и продолжайте двигаться дальше.

♐ Стрелец

Стрельцы, сегодня для вас будут полезны любые физические нагрузки, именно в этот период хорошо начинать новые тренировки. Причем не забывайте, что растяжка — это также очень полезно. Благоприятны изменения в абсолютно всех сферах деятельности, как в взаимоотношениях на личном плане, так и в деловом.

Космический совет: займитесь своей фигурой.

♑ Козерог

Козероги, выбор, который мы сделали вчера, влияет на нас сейчас, и тот выбор, который мы делаем сегодня, окажет большое влияние на наше будущее. Итак, действуйте осторожно. Помните, на что вы тратите свое время и энергию

Космический совет: будьте предусмотрительнее.

♒ Водолей

Водолеи, вероятно, вы сейчас разочарованы. Вам кажется, будто вы сбились со своего пути, и теперь вы корите себя за это. Не бойтесь совершать ошибок. Они нужны нам для того, чтобы стать лучшей версией себя.

Космический совет: примите свои недочеты и извлеките из них ценные уроки.

♊ Рыбы

Некоторые отношения длятся навсегда, Рыбы, поскольку они выходят за пределы пространства и времени. Другие приходят в вашу жизнь не более чем на сезон. Не бойтесь расстаться с партнером, если вы считаете, что не готовы прожить с ним всю жизнь.

Космический совет: расставьте все точки над «i» с возлюбленным.

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