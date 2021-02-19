«Пусть сам ищет место»: Барецкий отказался хоронить Соседова на кладбище для звезд

Фото, видео: ТАСС / Савостьянов Сергей; 5-tv.ru

Знаменитый критик позволил себе нелестный комментарий в адрес петербургского шоумена.

Критикующий всех и вся Сергей Соседов не достоин быть похороненным рядом с яркими представителями шоу-бизнеса. Поэтому, в случае, если он захочет прикупить себе местечко на элитном «звездном» кладбище, ему наверняка будет отказано. Так петербургский шоумен Стас Барецкий отреагировал на нелицеприятный комментарий журналиста относительно его инициативы.

«Это специализированное кладбище для деятелей культуры, современной культуры, в том числе. Вот Соседов критикует идею. Ну, а Соседова туда никто и не положит! Пусть критикует и пусть сам себе место ищет. А человек, который реально относился к искусству, его сразу забирать будут и везти на это кладбище!» — высказался Барецкий в беседе с 5-tv.ru.

В назидание «вечно недовольному» критику шоумен напомнил, что собирается сделать из обыкновенного погоста в Мытищах уникальное по своей инфраструктуре место. Так, например, на территории «звездного» кладбища планируется построить небольшой отель, чтобы родственники усопших или фанаты селебрити могли, что называется, скорбеть с комфортом.

«Там будет кафе работать поминальное. Естественно, мы не будем в этом кафе устраивать „сауны, девочки и все дела“. У нас будет культурное поминальное кафе, будет играть живой оркестр. Ну, это со временем», — на зло Соседову продолжал мечтать Барецкий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в идее петербургского шоумена — в кладбище для звезд — известный критик не нашел ничего стоящего. Сергей Соседов подчеркивал, что Барецкого этот проект интересует исключительно с коммерческой точки зрения.