Рунический гороскоп на неделю с 22 по 28 февраля для всех знаков зодиака

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Игорь Вечерский предупредил всех представителей астрологического круга, чего ждать в последнюю неделю зимы.

Рунический провидец Игорь Вечерский составил рунический прогноз на последнюю зимнюю неделю — с 22 по 28 февраля. Эксперт известен своими точными предсказаниями на тему погодных аномалий и событий международного уровня, а также из жизни звезд. Он обладает уникальным даром чтения и понимания рун, которые невероятно точно показывают будущее.

Овен

Перевернутый манназ, дагаз и эйваз рекомендуют Овнам обратить внимание на свое ближайшее окружение, коллектив и партнеров. И особенно внимательно стоит отнестись к завершению или к началу новых отношений. Неделя хороша для перемен, для изменений создавшихся условий. Также она может послужить неким этапом для подведения итогов и начала нового.

Телец

Ингуз, гебо и перевернутый лагуз рекомендуют Тельцам на этой неделе использовать все возможности для налаживания хороших взаимовыгодных контактов. Также неделя подойдет для улучшения личной жизни, однако не все возможности могут быть реализованы именно в том объеме, в котором предполагалось.

Близнецы

Эваз, хагалаз и ансуз на этой неделе предупреждают Близнецов о том, что в их жизни возможны и некие конфликтные ситуации, связанные с диалогом или непониманием по поводу правильности своих действий. Тем не менее на этой неделе можно создать задел для далеко идущих партнерских взаимоотношений.

Рак

Наутиз, перто и эйваз советуют Ракам исследовать что-то новое и использовать это для достижения своих целей. Для этого понадобится точный анализ необходимых черт и качеств, но Игорь Вечерский уверен, что Раки в состоянии прийти к правильному пониманию этих значений.

Лев

Перевернутая беркана, перевернутая перто и уруз не рекомендуют Львам на этой неделе заниматься какими-то важными делами и строить планы на далеко идущие перспективы. Дело в том, что велика вероятность того, что вы не сможете использовать все возможности. С другой стороны, вы накопили достаточно много энергии, чтобы, осознав правильные пути, использовать ее в будущем.

Дева

Перевернутая кено, райдо и иса советуют Девам разобраться с выбором правильного пути. Но в то же время они рекомендуют использовать возможности для поездок и путешествий, если таковые планировались или будут складываться.

Весы

Йера, лагуз и феху говорят нам о том, что на этой неделе у вас будет очень хорошие возможности реализации в плане своей работы, в финансовой деятельности. Это касается и любых дел, связанных с приобретением Весами материального достатка. Потому как вы сейчас можете открыть для себя новые перспективы, реализовать старые, получив за них достойное вознаграждение и организовав оптимальным образом свою рабочую деятельность.

Скорпион

Перевернутая феху, иса и эваз советуют Скорпионам не совершать необдуманных трат в этот период. Скорее, следует подождать, все тщательно обдумать и принять взвешенное решение. Дело в том, что материальная сфера на этой неделе может преподнести вам некий сюрприз. И будет лучше, чтобы вы подходили к этому осознанно.

Стрелец

Перевернутый уруз, отал и ансуз советуют Стрельцам на этой неделе заняться вопросами дома, семьи. Либо вопросами, связанными с домом, жилищем, в котором пришла пора навести порядок, организовать все процессы, договориться и определить лучший способ взаимодействия.

Козерог

Манназ, уруз и перто советуют Козерогам на этой неделе сконцентрировать внимание на сфере личных отношений, потому как вы получаете хорошие возможности для появления новых людей в вашей жизни. Для осознания способов взаимодействия и взаимопонимания вы сможете наладить контакты и улучшить уже существующие.

Водолей

Перевернутый альгиз, дагаз и йера говорят Водолеям о том, что в их работе, финансовой активности может наступить новый этап. Вы можете для себя открыть какие-то новые возможности. С другой стороны, возможно, что придется отказаться от чего-то старого. Поэтому на этой неделе вы сможете совершить выбор, который скажется на будущем.

Рыбы

Отал, вуньо и гебо говорят о том, что на этой неделе у Рыб будут очень хорошие перспективы в плане построения личных отношений, регуляции вопросов дома и семьи. Вообще, это касается и вопросов, связанных с недвижимостью. А также можно ожидать перспективных контактов, удачных договоренностей, которые смогут реализоваться в полном объеме.

Ранее 5-tv.ru писал, что лучше подарить на 23 февраля разным знакам зодиака.