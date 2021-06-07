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Прежде чем купить чайник, обратите внимание на его сборку. Возможно, он опасен для вашего здоровья.

Чайником пользуется, пожалуй, каждая семья России. Но как понять, не вредит ли ваш чайник здоровью? С помощью теста эксперты РЕН ТВ выяснили, какой чайник наиболее безопасен.

В эксперименте участвовали четыре чайника. Три из них электрические — из металла, пластика и стекла, и один — обычный эмалированный из стали.

Чтобы проверить, какой из чайников закипит быстрее, залили в каждый образец по пол-литра воды комнатной температуры. Первым с задачей справился самый мощный чайник — из пластика. Ему потребовалось всего две минуты и семь секунд.

У двух других электрических чайников мощность одинаковая, по 1500 Ватт. Но при этом закипели они с разной скоростью — металлический оказался на 18 секунд быстрее. Для чистоты эксперимента обычный чайник мы поставили на электроплиту. Но, чтобы справиться с задачей, ему потребовалось намного больше времени — почти десять минут! Это в пять раз дольше, чем самый быстрый чайник.

«Конечно, разница очень большая. Ну на газу он бы закипел, я думаю, что минуты за четыре, но все равно это было бы в два раза дольше», — уверен технолог Алексей Надежин.

Стальной эмалированный чайник медленно нагревается, зато долго держит тепло. Причина тому — толстые стенки посуды. Электрические чайники ведут себя совсем иначе. Во время эксперимента оказалось, что корпус пластикового чайника, который первым вскипятил воду, нагревается дольше остальных! Пластиковый ион медленней передает тепло и медленней нагревается корпус. До пластикового чайника можно дотронуться и не обжечься, в отличие от металлического чайника. Теплоотдача металла — высокая. При этом вода внутри прибора, напротив, остынет быстрее. Уже через десять минут придется кипятить по новой. Похожие свойства и у чайника из стекла.

Следующее испытание — на энергозатратность. Сколько электроэнергии потребляет каждый из чайников? Эксперты измерили потребляемую мощность с помощью специального прибора и посчитали по тарифу пять рублей 58 копеек за киловатт/час.

Оказалось, вскипятить пол-литра воды в стеклянном чайнике стоит 34 копейки. В пластиковом и металлическом — на три копейки дешевле. И это несмотря на то, что чайник из пластмассы мощнее и нагревается быстрее.

«Можем сделать вывод, что мощность чайника никак не влияет на потребление и на то, сколько, там, стоит вскипятить чайник, будь он киловатт, полтора киловатта, два или даже три киловатта, все равно стоимость одинаковая, просто скорость отличается», — уверен технолог.

По словам экспертов, для большой семьи выгоднее покупать мощный чайник — на 2000-2500 Ватт. Он быстрее вскипятит большой объем воды и при этом не потратит много электроэнергии. А вот классический чайник на удивление оказался самым затратным. Если кипятить воду в обычном чайнике на электроплите хотя бы два раза в день, за месяц набежит около сорока пяти рублей. А вот если пользоваться электрическим, — всего 18. Разница ощутимая. Поэтому классический чайник выбывает из гонки.

В соревновании лидируют электрические чайники. Но многие считают их опасными приборами. Если включить их в сеть и при этом забыть налить воду, пожара не миновать. Чтобы этого не случилось, в каждом современном устройстве есть предохранитель. Вот только в некачественных чайниках защитная система часто выходит из строя.

«Сейчас мы попробуем включить эти чайники без воды и посмотреть, сработает ли у них защита. Если все хорошо, она должна сработать секунд за 15», — объясняет эксперт.

Все чайники справились с задачей. Защита сработала даже быстрее, чем обещал производитель — всего за 13 секунд. Но металлический чайник неожиданно задымился. Похоже, у него перегорела кнопка. Настало время для проверки на прочность. Как поведут себя чайники, если их уронить со стола? На металлическом и пластиковом чайниках нет ни вмятин, ни трещин. А вот стеклянный — раскололся у основания. У стеклянного чайника разбилось не стекло, а пластик.

Стеклянные чайники — самые хрупкие. Их легко разбить. Зато они считаются самыми безопасными для здоровья. Дело в том, что стекло не впитывает грязь и запахи. А вот в воде из металлических и пластиковых чайников часто после кипячения появляется странный привкус. Эксперты уверяют: это значит, что производитель сэкономил и сделал электроприбор из некачественного материала.

«Очень многие чайники, когда мы покупаем, они пахнут. И чем дешевле чайник, тем он сильнее пахнет. И я не знаю, насколько это вредно. Я думаю, что было бы здорово это проверить».

Воду из металлического и пластикового чайников отправили в лабораторию. Результат анализа превзошел все ожидания. Исследования показали, что после кипячения в этих электроприборах вода стала только хуже! При кипячении чайник выделяет органические вещества в воду. Получилось, что при кипячении в пластиковом чайнике этот показатель увеличился больше, чем при кипячении в металлическом чайнике.

Специалисты уверяют: под воздействием температуры из пластика может выделяться стирол. Даже в небольших дозах этот химикат вызывает серьезные заболевания. Татьяна Фарафонова, кандидат биологических наук, генеральный директор Главного испытательного центра питьевой воды, заявляет:

«Чревато развитием всяких канцерогенных процессов в организме. Или же, допустим, камни в почках могут образоваться. И другие функциональные расстройства почек, печени, в основном это печень страдает».

Распознать яд можно по резкому химическому запаху. Поэтому перед покупкой чайника из пластика эксперты советуют его обязательно понюхать. При выборе электроприбора из металла, не забудьте узнать, из какого сплава его сделали. В состав алюминиевого входит железо — при нагреве оно окисляется и выделяет в воду опасный компонент. В больших концентрациях он может спровоцировать сердечный приступ или инсульт. Поэтому лучше отдать предпочтение чайнику из нержавеющей стали. Но главное правило безопасности — использовать для питья отфильтрованную или бутилированную воду. Наш эксперимент доказал, что после кипячения чище вода точно не становится!