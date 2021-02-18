🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 февраля, убывающая Луна в Стрельце. Если у вас есть какие-либо вопросы правового характера, то настало самое время, чтобы заняться ими.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 18 февраля, убывающая Луна в Стрельце окажет поддержку каждому, кто займется решением юридических и правовых вопросов. Все дела, связанные с бюрократией и административной деятельностью, уладятся словно сами собой, стоит только взяться за них.

♈ Овен

Это прекрасный день для начала нового приключения, которое заставит вас снова ощутить яркий вкус жизни. И если старые страхи будут снова проявлять себя, то попробуйте не придавать им значения, а просто понаблюдайте за ними без лишних движений.

Космический совет: позвольте себе расслабиться.

♉ Телец

Финансовые трудности могут настигнуть вас сегодня, Тельцы. При этом не стоит подавлять в себе ощущение, что вам платят меньше, чем вы того заслуживаете. Попробуйте решить этот вопрос, поговорив с клиентами или начальством. Сегодня для этого прекрасный день.

Космический совет: требуйте того, чего вы заслуживаете.

♊ Близнецы

Сегодня вам, Близнецы, может показаться, что добиться желаемого просто невозможно, что все ваши старания напрасны, а сил совсем не осталось. Попробуйте посмотреть на все под другим углом, и окажется, что ваша заветная цель гораздо ближе к вам. Отбросьте пессимизм и следуйте за своей мечтой!

Космический совет: никогда не сдавайтесь!

♋ Рак

Периоды бурной деятельности сменяются пассивным существованием. Так устроена жизнь, Раки. Если вы сейчас пребываете в апатии от бездействия, то попробуйте просто посмотреть по сторонам. Остановитесь и прислушаетесь к вашей душе и телу. Что они вам говорят?

Космический совет: остановитесь и просто дышите.

♌ Лев

Когда мы формируем нерушимое мнение о том, как должны и как не должны вести себя люди, мы обременяем их, наклеиваем ярлык. В итоге это не оканчивается ничем, кроме разочарования. Милые Львы, возможно, стоит проявить некоторую гибкость и не быть столько категоричным по отношению к другим людям? Звезды говорят, что это даст хорошие плоды.

Космический совет: проявляйте больше любви к окружающим.

♍ Дева

Похоже, звезды ведут вас к большому празднику, Девы. В этот день увеличивается вероятность получить предложение руки и сердца от давнего поклонника или же стать подружкой невесты на чьей-то свадьбе. И как бы радостно все это не было, но вам придется проявить сдержанность в своих эмоциях, чтобы не «перегореть» раньше времени.

Космический совет: порадуйтесь за тех, кто вам дорог.

♎ Весы

Навалилась целая гора дел и теперь не знаете, как со всем справиться? Но ведь вы сами взяли на себя эту ответственность, Весы. Не старайтесь ухватиться за все сразу, решайте вопросы постепенно. В какой-то момент может показаться, что эта работа никогда не закончится, но вы точно со всем справитесь!

Космический совет: завершите все дела.

♏ Скорпион

Вокруг вас так много всего: дела, вещи. Но оцените трезво, что из этого действительно важно для вас, Скорпионы? Избавьтесь от всего, что отвлекает, что мешает концентрироваться на главном. И все пойдет как по маслу.

Космический совет: уберите все лишнее.

♐ Стрелец

Вы так привыкли сдерживать себя, Стрельцы, что рискуете пропустить действительно важные события. Не бойтесь открываться другим людям, ведь именно они приносят в нашу жизнь любовь, которой вам так не хватает.

Космический совет: откройте свое сердце.

♑ Козерог

Звезды рекомендуют вам притормозить и сбросить с себя суету и спешку, Козероги. Подумайте о чем-то медленном и неторопливом: сосредоточенное занятие йогой, утренний аромат свежих трав. Не торопитесь жить!

Космический совет: зарядитесь спокойствием.

♒ Водолей

Для достижения любой цели у вас есть два пути: грубая сила, с помощью которой вы не раз брали вершины, и мягкая эмпатия, которая порой дается вам тяжело. Оба метода будут успешными при решении вопросов, но зачем тратить больше сил, когда все и так предельно просто?

Космический совет: выбирайте путь наименьшего сопротивления.

♊ Рыбы

Есть вещи, с которыми мы просто не в силах справиться, есть вопросы, которые мы уже никогда не сможем решить. Это естественный процесс жизни, Рыбы. И порой единственный способ справиться с давними проблемами — это отпустить их. Только так появится место для новой надежды.

Космический совет: научитесь отпускать.

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