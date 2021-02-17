«Сообщения с матами»: Дейнега рассказала свою версию конфликта с женой Николаева

Фото, видео: Instagram @milenadeynega; 5-tv.ru

Скандал между двумя соседками, который разразился из-за места на элитном паркинге, продолжает набирать обороты.

Между молодой женой певца Игоря Николаева и вдовой миллионера Евгения Самусенко Миленой Дейнегой разгорелся крупный скандал, который стремительно стал достоянием сети. В беседе с 5-tv.ru Дейнега рассказала, удалось ли им с соседкой помириться.

«Нет, не удалось. Она так и не извинилась. Она дальше продолжает хамить и писать, что мы во всем виноваты, и она на нас подаст в суд за то, что мы место ее заняли, и за то, что выставили ее якобы в неприглядном виде. Хотя мы написали ей заранее. Если бы она извинилась за мат, который она в очень некорректной форме написала моему директору в СМС-сообщениях, то мы естественно бы тоже извинились», — рассказала Дейнега.

Девушка сообщила, что у нее три собственных места на парковке элитного дома, и на каждое из них она готова предоставить свидетельство о собственности. А вот Юлия Проскурякова так сделать не может, ведь то место, которое занял директор светской львицы, принадлежит Игорю Николаеву.

«Самое интересное, что она продолжает писать комментарии, что они якобы извинились. Потом она подкупает каких-то ботов, еще что-то. Ну, смешно на самом деле. Потому что счастливая женщина так вести себя не будет», — сказала певица.

Милена Дейнега отметила, что до конфликта мало чего знала о соседке. И для того, чтобы познакомиться с ней поближе, вдова миллионера посмотрела выпуск передачи «Что? Где? Когда?», в которой участвовала Юлия.

«И мне стало тогда все ясно. Почему она пишет такие сообщения: с матами, грубые, субординацию не соблюдающие. Не знает тактику делового общения с соседями. Вот это, конечно, ужасно. Чему она может научить детей?» — пояснила селебрити.

Напомним, что конфликт разгорелся из-за инцидента, произошедшего в ночь с 12 на 13 февраля. Тогда директор Милены Дейнеги Михаил Соколов вынужден был заночевать у нее из-за сильного снегопада. Он оставил машину на одном из парковочных мест, которое, как выяснилось, принадлежало Юлии Проскуряковой. Жена Игоря Николаева написала ему несколько гневных СМС, в которых даже присутствовал мат. Позднее Проскурякова и вовсе пригрозила Дейнеге и ее директору судом.

Ранее 5-tv.ru писал, что певица Милена Дейнега опровергла наличие у нее долгов. Артистка пояснила, что неоплаченные счета ее покойного супруга, которые приписывают ей, пока за ней не числятся, а соответственно не могут быть закрыты.