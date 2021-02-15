🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 февраля, растущая Луна в Овне будет склонять представителей всех знаков зодиака к необдуманным поступкам.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 15 февраля, растущая Луна находится в знаке Овен. Это значит, что представители всех знаков зодиака будут склонны совершать опрометчивые поступки, о которых впоследствии смогут пожалеть. Звезды призывают следовать принципу «сто раз отмерь — один раз отрежь».



♈ Овен

Овны, позвольте любви войти в вашу жизнь. Не бойтесь наступить на те же грабли. Если вы пережили неудачный опыт в прошлом, это не значит, что каждые новые отношения будут ударом для вас. Вокруг столько людей, которые мечтают привлечь ваше внимание! Может быть, пришло время оглянуться?

Космический совет: откройтесь для новых чувств.

♉ Телец

Тельцы, в последнее время вы стали слишком доверчивыми. Есть одно хорошее правило, которое придумали еще китайские мудрецы: «послушай другого, подели на два, и уже потом делай выводы». На этой неделе оно будет для вас как нельзя актуально.

Космический совет: доверяйте, но проверяйте.

♊ Близнецы

Близнецы, было время, когда вы избегали выражения своего истинного «я». Было время, когда вы находили утешение, прячась за чужой тенью. Однако теперь вы не боитесь самовыражаться и снимать маски. Энергия новолуния может восстановить ваши собственные силы.

Космический совет: будьте благодарны и за взлеты, и за падения.

♋ Рак

Раки, вы могли бы делать все самостоятельно, но разве это хорошо? Сегодня вас просят обратиться к окружению за советами — личными, профессиональными или духовными. Взгляд на вещи со стороны может всерьез повлиять на вашу жизнь и заставить посмотреть на некоторые вещи под другим углом.

Космический совет: сне бойтесь просить помощи.

♌ Лев

Львы, вами сегодня овладеет дух спонтанности. Некоторые из вас могут организовать необычную поездку — речь идет о фантастическом путешествии, на которое вы решитесь в последнюю минуту. Не позволяйте своему одиночеству мешать вам планировать приключение, которое вы запомните на всю оставшуюся жизнь.

Космический совет: поддайтесь своим желаниям.

♍ Дева

Девы, одиночество вынуждает вас совершать максимально глупые поступки. Вы действительно скучаете по партнеру, с которым разорвали отношения, или боитесь, что не найдете ему замену? Освободитесь от вины и перенаправьте свою энергию на себя. При этом отпустите невидимые нити, которые связывают вас с прошлым.

Космический совет: перестаньте искать любовь в прошлом.

♎ Весы

Весы, ваша детская травма дает о себе знать. Долгое время вы не обращали внимание на психологические проблемы, которые преследуют вас всю жизнь, однако пришло время с ними покончить. Возможно, стоит обратиться к психологу или побеседовать с родителями по душам.

Космический совет: вам нужно выговориться.

♏ Скорпион

Скорпионы, не забывайте: о человеке судят не по словам, а по его поступкам: впрочем, ваш партнер силен в обоих отношениях. Сегодня он будет щедрым как в отношении своих подарков, как и в отношении своих комплиментов.

Космический совет: ждите романтических сюрпризов.

♐ Стрелец

Стрельцы, каждому хоть раз в жизни разбивали сердце. Разве это должно мешать флиртовать с коллегами или пригласить на ужин потенциального жениха? Вы уже знаете ответ на этот вопрос! Откажитесь от своих стереотипов и отправляйтесь на свидание.

Космический совет: не бойтесь проявить чувства.

♑ Козерог

Козероги, над отношениями должны всегда работать партнера. Не стоит все взваливать на свои плечи. Если ваша вторая половинка не хочет идти на компромисс ради вас, то все ваши усилия тщетны. Не нужно спасать корабль, который уже идет ко дну. Будьте избирательнее.

Космический совет: придерживайтесь баланса во всех жизненных сферах.

♒ Водолей

Водолеи, вас ждет любовь, о которой вы мечтали и молились. Эта любовь, которую желает встретить на своем пути каждый человек. Не бойтесь проявить чувства и в то же время не превращайтесь в эгоиста, вокруг которого все крутятся.

Космический совет: научитесь отдавать больше, чем хотите получать.

♊ Рыбы

Рыбы, вы устали от работы и суеты. Лучшее решение — остаться дома, включить любимую музыку, помедитировать и записать мысли на бумаге. Поверьте, это поможет вам лучше проанализировать свои эмоции и высвободить то, что мешает вам наслаждаться жизнью.

Космический совет: избавьтесь от эмоций, которые не дают вам спокойно жить.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 февраля.