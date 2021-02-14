«На пожарной лестнице поскользнулся»: Бари Алибасов госпитализирован в Калининграде

Фото, видео: www.globallookpress / Pravda Komsomolskaya; 5-tv.ru

73-летнего продюсера отвез из Москвы в Калининград его сын Бари Алибасов-младший после последней госпитализации в январе.

Бари Алибасов попал в больницу в Калининграде. Об этом 5-tv.ru рассказал сын знаменитости Бари Алибасов Младший. Согласно имеющейся информации, продюсер группы «На-На» повредил ногу — у него диагностирован открытый перелом. Инцидент произошел в пятницу, 12 января. В тот же день он был госпитализирован.

«Сейчас на операции, должен будет завтра утром доктор все рассказать, что с ногой у него в итоге. Открытый перелом у него был. Вышел через лестницу. Посчитал, что пожарная лестница и обычная лестница в помещении — это одно и то же. На пожарной лестнице поскользнулся и упал», — заявил сын продюсера группы «На-На» в интервью 5-tv.ru.

73-летнего продюсера отвез из столицы в Калининград его сын Бари Алибасов-младший после последней госпитализации в январе. Примечательно, что уже тогда продюсер находился в инвалидном кресле, тогда он жаловался на боли в ногах.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в начале февраля сын продюсера Бари Алибасов-младший рассказал, что после госпитализации в Москве в январе его отец никак не может запомнить, где находится туалет. Не исключено, что он имеет проблемы с краткосрочной памятью.

Когда состояние отца улучшится, Бари Бариевич планирует заняться его реабилитацией. О возвращении в столицу говорить пока рано.