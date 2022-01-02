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По словам доктора медицинских наук Екатерины Трошиной, в головном мозге человека вырабатываются активные вещества, отвечающие за «кристаллизацию» различных чувств.

Директор Института клинической эндокринологии Екатерина Трошина в интервью ТАСС рассказала, что вызывает ощущение несчастной любви у человека. По словам доктора медицинских наук, в головном мозге вырабатывается ряд активных веществ, которые отвечают за «кристаллизацию» чувств. Гормоны, в свою очередь, укрепляют яркость этих ощущений.

Профессор отметила, что недостаток дофамина, серотонина или окситоцина может «сделать» человека несчастным и недостаточно любимым.

«Не зря говорят: любовь — это химия. <…> Так, фенилэтиламин — основа зарождающейся симпатии, он буквально провоцирует влюбленность, вырабатываясь в мозге в ответ на тот объект, который вызвал интерес. Он продуцируется вместе с другими веществами — дофамином и серотонином. <…> За перепады настроения, эмоциональную лабильность, настроение ответственность лежит на серотонине. Он тоже „гормон любви“, он вызывает ощущение счастья и удовлетворения. Но если его недостаточно, будет любовь-страдание, любовь-депрессия», — сказала Екатерина Трошина.

Эксперт указала, что малое количество дофамина приведет к неуверенности в себе и «заставит» употреблять в пищу больше углеводов. Повысить содержание этого гормона в крови помогут авокадо и рыба.

«Сыр, шоколад, инжир, финики, томаты, молоко улучшат настроение, так как в них содержится предшественник серотонина — триптофан. Кроме того, „продуктами счастья“ можно назвать цитрусовые, бананы, клубнику, ананас, смородину», — сказала эндокринолог.

Врач добавила, что счастливую жизнь и отношения практически невозможно выстроить без ума и интеллекта. Для правильного развития мозга организму еще с внутриутробного периода требуется тироксин. Основой для него является йод, который содержится в морепродуктах.

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