В Петербурге десятилетняя девочка погибла при загадочных обстоятельствах

Фото: Depositphotos / stevanovicigor

Трагический инцидент произошел утром 14 февраля на Новгородской улице в Колпино.

Десятилетняя жительница Петербурга погибла при загадочных обстоятельствах. Как стало известно 5-tv.ru, трагический инцидент произошел утром 14 февраля в одном из дворов на Новгородской улице в Колпино.

Тревогу забила мать девочки, когда обнаружила, что ребенок без верхней одежды пропал посреди ночи из квартиры. Перепуганная женщина сообщила о произошедшем в полицию и бросилась на поиски. Безутешная мать некоторое время металась по улице, но безрезультатно.

Спустя полчаса в правоохранительные органы поступил звонок от случайного прохожего. Мужчина обнаружил тело девочки в одном из дворов на детской площадке.

Обстоятельства трагедии и другие подробности произошедшего сейчас выясняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестры сгорели заживо при попытке изгнать дух покойного отца из дома под Тюменью.