Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 15 по 21 февраля

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По мнению астролога Сергея Седашёва, грядущая неделя принесет представителям многих знаков зодиака немало проблем. Будет ощущаться склонность к конфликтам, некоторые почувствуют апатию.

Астролог Сергей Седашёв в беседе с 5-tv.ru рассказал, что в период с 15 по 21 февраля 2021 года будут ощущаться непростые энергии: сложности в коммуникации, сексуальное напряжение, склонность к конфликтам.

Из позитивных тенденций — повышение уровня энергии, которую хорошо будет направить на занятия спортом, в том числе с отягощениями. Также эти энергии будут помогать нам сделать больше, чем обычно, и при этом не чувствовать себя уставшими.

Овен — гороскоп на неделю

Для Овнов продолжается благоприятный период. Особенно хороша неделя будет для активной умственной деятельности. Особенно такой, которая будет связана с подведением итогов, завершением прежних задач, исполнением взятых на себя обязательств и пересмотру ранее достигнутых договоренностей. Займитесь всеми этими делами, энергии благоприятствуют.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя напряженная. Основные сложности будут возникать из-за недостатка организованности, сорванных договоренностей, ошибок в делах, документах и при работе с электронной техникой. Неделя также непростая для сферы личных отношений.

Близнецы — гороскоп на неделю

Для Близнецов неделя очень благоприятная. Прежде всего вам следует вернуться к вашим старым идеям, мыслям, заметкам. Там обязательно найдется что-то ценное и стоящее, что можно будет применить именно сейчас. Кроме того, у вас благоприятный период в сфере любви и романтики. Наслаждайтесь существующими отношениями или завязывайте новые знакомства.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков относительно спокойная неделя. В вашей жизни будет проявляться энергия активности и настойчивости, но уже слабее, чем на предыдущей неделе. Тем не менее вы можете воспользоваться ей, чтобы продолжить начатые дела, и добавить мажорные аккорды в проекты, которые вы ведете.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов продолжается непростой период. Сложности в коммуникации, в сфере личных отношений, невозможность найти компромисс и согласие с окружающими — вот то, что будет отравлять предстоящую неделю. Однако примите это как урок. Возможно есть смысл осознанно поработать над самолюбием, самомнением, гордыней.

Дева — гороскоп на неделю

Девам следует продолжать активную деятельность, как и на предыдущей неделе. Энергии по-прежнему благоприятствуют вам в этом, и вы сможете достичь значительных успехов. Хотя поддержка Марса постепенно сходит на нет.

Весы — гороскоп на неделю

Для Весов очень благоприятный период. Энергии недели поддержат вас в сфере общения: могут объявиться старые знакомые, которые принесут хорошие вести. Вообще, возобновление прежних контактов пойдет вам на пользу. Неделя также хороша для любовной сферы, где ожидаются особые успехи и удовольствия.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов продолжается напряженный период. Перевозбуждение и одновременно неспособность найти разрядку — будут мешать вашему спокойствию, равновесию, а также гармоничному общению с окружающими. Вам не рекомендуется слишком настаивать на своем, а также тешить свое самолюбие. Воспринимайте эту неделю как урок, помогающий справиться с гордыней и заносчивостью.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов неделя благоприятная. Особое внимание обратите на то, чтобы максимально влиять на свое окружение, транслировать свои ценности, идеи, убеждения. Так вы поможете и им, и себе. Неделя благоприятна для возобновления контактов, общения, возвращения к прежним идеям и договоренностям.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам снова предстоит период, благоприятный для настойчивой деятельности. Конкретные дела, требующие активного подхода, будут удаваться лучше всего. Эти энергии будут слабее, чем на предыдущей неделе, но вы вполне можете продолжать опираться на них.

Водолей — гороскоп на неделю

Для Водолеев очень насыщенная неделя. Особая вера в себя, ощущение своей значимости будут помогать вам в реализации ваших идей. Вернитесь к своим старым заметкам, просмотрите свои записи, вспомните, о чем вы думали в последнее время. Что-то из этого должно сложиться в единую картину, которой можно будет поделиться с людьми. Неделя также благоприятна для любовной сферы.

Рыбы — гороскоп на неделю

Для Рыб неделя относительно спокойная. По инерции вы можете чувствовать влияние Марса: активность, настойчивость, желание действовать. Эти энергии значительно слабее, чем на предыдущей неделе, но помогут вам продолжить начатое.

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