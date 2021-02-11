🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 11 февраля, можно наблюдать новолуние. Это день для любви, прощения и покаяния. Его лучше посвятить подведению итогов, а не началу новых проектов.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля, можно наблюдать новолуние. Это день для любви, прощения и покаяния. Его лучше посвятить подведению итогов, а не началу новых проектов. Лучше подарите радость близким, отдайте долги, завершите давно заброшенные дела, чтобы с новыми силами и чистой совестью вступить в новый цикл развития.

♈ Овен

Не сомневайтесь, Овны, вы двигаетесь в правильном направлении. Вам может показаться, что цель все еще далека и недостижима, но на самом деле она очень близко. Вы удивитесь, насколько сильна к вам благосклонность звезд, когда окажетесь на финишной прямой. В этом пути вам предстоит также многое узнать о себе, открыть новые таланты и способности, возможно, даже понять свое предназначение. Не каждому так везет, помните об этом. Будьте внимательны, вдумчивы и непреклонны, и истина откроется вам!

Космический совет: все мысли — на главную цель, не отклоняйтесь от намеченного маршрута.

♉ Телец

Представителей этого знака зодиака, особенно тех, кто состоит в отношениях, ждет непростой момент — вас могут одолеть сомнения в перспективности романа. Некоторые решат отправиться в одиночное плавание, другие же, наоборот, осознают ценность и глубину союза. Небольшая разлука может стать проверкой чувств на прочность, обнажить их силу или нежизнеспособность. Главное сегодня — довериться эмоциям, причем не только своим, прислушайтесь и к партнеру.

Космический совет: доверьтесь чувству, которое объединяет вас с партнером.

♊ Близнецы

Предстоящие дни будут полны вдохновения. Множество новых идей придет к вам и, возможно, они подтолкнут к неожиданно смелым действиям. Звезды уготовили вам массу приятных сюрпризов — остается только быть бдительными и не упускать открывающиеся возможности. Близнецы преуспеют во всех аспектах коммуникации — ваша открытость станет гарантом успешности любого начинания. Уделите время работе над своими планами, постарайтесь придать им как можно более четкую и осязаемую форму. Для достижения цели нужен максимально продуманный алгоритм.

Космический совет: будьте внимательны — не упустите свой шанс на успех.

♋ Рак

Не важно, чем вы заняты, если процесс доставляет удовольствие. Не старайтесь выбирать работу по таким критериям, как популярность и престиж. Делайте то, что нравится, и научитесь собой гордиться. Не стоит бросать творчество, если друзья призывают быть практичнее. Не нужно менять офис на мастерскую, если кто-то считает вашу профессию скучной. Ориентируйтесь только на собственные ощущения, прислушивайтесь к себе, не позволяйте чужим стереотипам испортить вашу жизнь. Оцените свои долгосрочные перспективы, наметьте основные задачи — и вперед!

Космический совет: цените свои таланты и занимайтесь только любимым делом!

♌ Лев

Львам сегодня лучше быть внимательнее в денежных вопросах. Возможно, вам будет трудно отказаться от спонтанных трат, но нужно держать себя в руках. Самоконтроль будет главной силой, способной уберечь вас от финансовых рисков. Иногда нужно быть практичными, Львы! Некоторым представителям этого знака зодиака может в ближайшее время показаться, будто их труд недооценен. Звезды советуют смело отстаивать свои интересы, вряд ли кто-то сделает это за вас!

Космический совет: остерегайтесь лишних трат и работайте над улучшением благосостояния.

♍ Дева

Порой пауза жизненно необходима, Девы. Даже если вам кажется, что в вашем графике нет места отдыху, поверьте, без него у вас мало шансов на успех. Не сопротивляйтесь желанию хоть ненадолго отвлечься и восстановить силы. Сейчас вам это действительно нужно. Некоторые представители этого знака могут столкнуться с серьезными потрясениями и болезненными переживаниями. Поверьте, вашей мудрости хватит, чтобы справиться с обстоятельствами. Верьте в свои силы и в светлое будущее. Не допускайте сомнений!

Космический совет: отдохните и наберитесь сил.

♎ Весы

Бунтарский дух не даст вам покоя в ближайшие дни. Но сейчас не лучшее время выпускать на волю своих демонов, Весы. Пока наилучший результат могут принести лишь запланированные действия. Следуйте разработанным инструкциям и убережетесь он ненужной суеты и передряг. Проявите терпение в общении, пусть сдержанность будет вашим девизом сегодня и в течение следующих нескольких дней.

Космический совет: проявите терпение и сдержанность в делах и общении.

♏ Скорпион

Скорпионам может показаться, что результат долгого и упорного труда недостаточно удовлетворителен. Возможно, вы планировали заработать больше, возможно, хотели к этому моменту добиться повышения на службе. Не беспокойтесь, сохраняйте уверенность в себе и своих силах. Нужно приложить еще немного усилий — и награда не заставит себя ждать. Что касается финансов, лучше проявить сдержанность. Постарайтесь активнее копить, а не тратить. В будущем вам может понадобиться денежная «подушка безопасности».

Космический совет: старайтесь откладывать больше, чем тратить. Деньги любят счет!

♐ Стрелец

Стрельцам, как и Скорпионам, нужно внимательнее относиться к своим накоплениям. Избегайте необдуманных трат и старайтесь по максимуму откладывать. Ваши долгосрочные цели прекрасны, и, чтобы не спугнуть удачу, сейчас стоит проявить осторожность. Это не самое благоприятное время для того, чтобы давать деньги в долг, особенно, если о помощи просит не самый близкий вам человек. Есть шанс потерять свои деньги либо в связи с недобросовестностью заемщика, либо из-за неудачно сложившихся обстоятельств.

Космический совет: все деньги — в банк, сейчас не лучшее время для трат.

♑ Козерог

Козерогам сегодня может показаться, что вся их жизнь состоит из череды препятствий, что в ней нет места радости и заслуженному отдыху. Действительно, в последнее время вам пришлось потрудиться. Но на самом деле работа не была напрасной. Вы очень близки к заветной цели, но так устали, что не видите этого. Звезды рекомендуют взять небольшой перерыв, перевести дух и вернуться к своим планам. Оцените пройденные этапы и скорректируйте алгоритм на перспективу. Все получится!

Космический совет: не сдавайтесь, вы движетесь в верном направлении.

♒ Водолей

Водолеям пора выпустить на волю боль, которую они прячут в своей душе. Скрывая свои печали, вы не становитесь сильнее, они только пуще разъедают вас изнутри. Нерассказанная история может обернуться большой трагедией в будущем. Если на данном этапе рядом нет того, кому вы доверяете, обратитесь к специалисту. Терапия — новая гигиена, Водолеи!

Космический совет: найдите безопасный способ выразить свои эмоции.

♊ Рыбы

Все ваши действия и эмоции как в зеркале будут отражены окружающими людьми. Дадите волю негативным эмоциям — получите их в ответ. Проявите агрессию… Логика понятна? Держите себя в руках и всегда думайте о том, какую информацию несете миру. Если вам не хватает любви — не жалуйтесь на ее отсутствие и не требуйте. Лучше подарите любовь ближнему. Вселенная благоволит щедрым. Все ваши дары вернутся к вам в стократном размере, не сомневайтесь! Ваша способность творить добро изменит жизнь к лучшему.

Космический совет: будьте мягче, подарите близким любовь и сдерживайте агрессию.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 февраля.