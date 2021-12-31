Обманули время! ТОП-5 звезд, которые выглядят гораздо моложе своего возраста

Фото: ТАСС / Невар Виталий

Все эти красавицы не собираются уступать дорогу молодым.

Некоторые отечественные звезды умеют удивить не только своими талантами, но и внешностью. Они выглядят так молодо, что порой фанаты начинают сомневаться в их возрасте.

Екатерина Климова

Актриса Екатерина Климова регулярно получает комплименты по поводу своего внешнего вида. Многие не могут поверить, что молодо выглядящей и стройной артистке уже исполнилось 43 года. Фигуре артистки можно только позавидовать, несмотря на рождение четверых детей.

Когда Екатерина появляется в компании старшей дочки Елизаветы, их часто принимают за подружек или сестер. В чем же ее секрет?

Достаточно посмотреть на мать Климовой. Светлана Владимировна, у которой есть еще и 47-летняя старшая дочь, выглядит прекрасно. Вероятно, в семье Климовой многое решает генетика.

ТАСС / Григоров Гавриил

Олеся Судзиловская

Еще один пример победителя в лотерее ДНК — это актриса Олеся Судзиловская. Она блистала в сериалах и кино еще в 1990-е и начале 2000-х. А сейчас, в возрасте 47 лет, она ни в чем не уступает себе из прошлого.

Сложно поверить, что Судзиловская приближается к рубежу в полвека. Стройная и подтянутая фигура артистки — предмет зависти многих. Тем более если учесть, что у Олеси есть двое детей: маленькие Артем и Майк.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Елена Летучая

Телеведущей Елене Летучей уже 43 года, но мало кто может в это поверить. Длинноногая блондинка завоевала любовь зрителей после выхода передачи «Ревизорро». С тех пор армия ее фанатов продолжает расти.

Елена великолепно выглядит и не стесняется демонстрировать все достоинства своей фигуры. Многие считают, что ей просто повезло — ест и не толстеет. Но сама Летучая признавалась в интервью порталу «7Дней», что это заслуга правильного питания.

Ведущая исключила из рациона сахар и соль, почти не ест мясо, употребляет в пищу много овощей, фруктов и зелени. И главное правило — не ест после 19:00. Именно в этом она видит заслугу своей стройности и молодости.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Ирина Безрукова

Когда актриса Ирина Безрукова еще была замужем за актером Сергеем Безруковым, многие не догадывались, что молодая красавица старше его на восемь лет. Сейчас ей 56, но она великолепно выглядит и заряжает всех верой в лучшее, хотя сама пережила страшную трагедию. Ее единственный сын Андрей погиб в 2015 году.

Ирина Безрукова ведет правильный образ жизни, не курит и не употребляет алкоголь. А секретом своей моложавости называет принятие собственного возраста. Именно любовь к цифрам в паспорте делает ее моложе, заверяла она своих фанатов.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Лолита Милявская

Еще несколько лет назад певица Лолита не попала бы в этот список. Но теперь в сети то и дело обсуждают, как потрясающе выглядит 58-летняя артистка. Она сбросила лишний вес, изменила прическу и заметно посвежела.

Как же Лолите удалось этого добиться? Многие полагают, что стимулом стало расставание с пятым мужем Дмитрием Ивановым. После развода с теннисистом артистка взяла курс на обновление, а затем открыла миру «новую» себя.

Теперь Лолите все чаще говорят, что она помолодела лет на десять. Певица благодарно принимает комплименты и не намерена возвращаться к прежнему внешнему виду.

ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Ранее 5-tv.ru показывал, как изменились актрисы из сериала «Секс в большом городе» за последние 20 лет.