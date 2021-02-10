🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 10 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля, Луна в Водолее благоволит кропотливой работе. За все усилия воздастся сполна!

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 10 февраля, на убывающей Луне неплохо было бы подвести промежуточные итоги. Касается это и финансовой сферы, и работы, и личной жизни. День идеально подходит для умственной работы. Велик риск конфликтов из-за недопонимания — будьте внимательны к окружающим.

♈ Овен

Так случается, Овен, что в красивой обертке прячется совершенно невкусная конфета. Вы находитесь примерно в таком же положении: слишком много времени уделяете внешнему, но упускаете из вида суть. Хотите добиться успехов? Меняйте приоритеты. Будьте честны с собой и окружающими.

Космический совет: снимите, наконец, розовые очки.

♉ Телец

Вы слишком измотаны, Телец. В последнее время вы только и делаете, что занимаетесь чужими проблемами. А жизнь проходит мимо. Вы должны осознать: быть хорошим для всех не получится. Делайте лишь то, что считаете нужным. Никогда не ставьте чужие интересы выше своих.

Космический совет: в стремлении помочь всем вы теряете себя.

♊ Близнецы

Как долго вы собираетесь противиться Вселенной, Близнецы? В жизни бывают периоды, когда лучше «плыть по течению», чем пытаться выбраться на «берег» из череды крайне взаимосвязанных событий. Расслабьтесь и получайте удовольствие от этого путешествия.

Космический совет: поверьте в чудо, и оно обязательно свершится.

♋ Рак

«От себя не убежишь» — наверняка вам, Рак, знакома эта поговорка. Сейчас желание остаться наедине с мыслями, отрешиться от мира и связи с ним называют «интровертностью». Но по факту это — боязнь демонстрировать окружающим свои эмоции и чувства. Большая проблема. Но в вашем случае избавиться от нее не составит труда: достаточно лишь провести ревизию окружения.

Космический совет: не бойтесь расставаться с теми, кто вас угнетает.

♌ Лев

Вы переживаете нелегкое время, Лев. Особо сильно страдает сфера работы. Проблемы могут быть незначительными, однако даже они способны довести до нервного срыва. Вам следует наладить контакт с коллегами и попросить о помощи, если требуется. Будьте честны, не бойтесь диалога.

Космический совет: решить спорную ситуацию поможет дружеский совет.

♍ Дева

Девы, всего в своей жизни вы добиваетесь силой, как бы странно это ни звучало. Но будьте благоразумны: если вы трижды постучали в закрытую дверь, и вам не открыли, стоит ли ее выламывать? Может, вы просто ошиблись?

Космический совет: несколько раз подумайте, прежде чем что-то сделать.

♎ Весы

Весы, вы определенно любите танцевать на граблях! В вашей жизни все складывается наилучшим образом, но вы зачем-то сами режиссируете новые и однотипные проблемы. Не позволяйте никому обижать вас. Поверьте, вы можете многое!

Космический совет: будьте мудрее, не разрешайте пользоваться собой.

♏ Скорпион

Сейчас вы, Скорпион, находитесь в центре внимания! И это неплохо: ведь все делаете правильно. Вот только зазнаваться не нужно. Порой гордыня берет верх, и вы, сами того не замечая, начинаете делить окружающих на «достойных» и «недостойных». Подумайте об этом.

Космический совет: попросите прощения у всех, кого обидели незаслуженно.

♐ Стрелец

Вы изо всех сил старались добиться результата, Стрелец, но ничего не вышло? Отчаиваться не стоит. Вполне возможно, вы действовали наскоро и не обдумали все нюансы. Что ж, вероятно, вам следует сделать небольшой перерыв. А после с новыми силами ринуться в бой.

Космический совет: вам необходим тайм-аут для восстановления сил.

♑ Козерог

Все, о чем вы мечтаете, Козерог, вам доступно. Вселенная готовит массу удивительных сюрпризов, ведь вы с успехом прошли череду испытаний. Что можно посоветовать сегодня? Получайте удовольствие от жизни!

Космический совет: наслаждайтесь каждой прожитой секундой.

♒ Водолей

Вы и подумать не могли, Водолей, что взобраться на Олимп будет так легко! Это действительно большая удача. Дело за малым: ответить благодарностью всем тем, кто сопровождал вас на этом нелегком пути.

Космический совет: уделите больше внимания окружающим, не отказывайте в помощи.

♊ Рыбы

Как прекрасно, когда мечты сбываются. Не правда ли, Рыбы? Ваш успех не случайность, а закономерность. Годы труда, упорство и смелость — вот чем можно гордиться! Самое важное сейчас — не расслабляться. Действуйте, как прикажет сердце, а удача вам поможет!

Космический совет: оставайтесь верны своим принципам.

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