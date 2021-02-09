🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 февраля, убывающая Луна в знаке Козерог вызовет у многих чувство грусти и меланхолию. Однако звезды призывают не поддаваться этим эмоциям.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 9 февраля, убывающая Луна находится в знаке Козерог. Почти все знаки зодиака испытают чувство грусти и погрузятся меланхолию. Звезды призывают не поддаваться этим эмоциям, отпустить свое прошлое и стараться жить текущим моментом.

♈ Овен

Убывающая Луна часто является синонимом меланхолии, поскольку она, как известно, выводит наши пессимистичные мысли на передний план. Обратите внимание на то, что рискуете столкнуться с худшими из них, Овны. Скорее всего, вы имеете дело с большим количеством гнева прямо сейчас — гнева, который вы, возможно, подавили и оставили в глубоких тайниках своего подсознания. Не поддавайтесь этим эмоциям, научитесь наблюдать за ними с чувством отстраненности.

Космический совет: не поддавайтесь гневу.

♉ Телец

Вы можете часами заново переживать в своей голове то, что произошло, и гадать, как это исправить. Но правда в том, что никто не может вернуться в прошлое и все изменить. То, к чему вы имеете доступ в данный момент, — это лишь часть общей картины. Так что возвращаетесь в настоящее, Тельцы. Вернитесь к себе. Данный момент — единственный, над которым у вас есть власть. Сделайте так, чтобы это стоило вашего времени.

Космический совет: вместо того, чтобы колебаться между прошлым и будущим, вернитесь в настоящее.

♊ Близнецы

Помните, что пробудило в вас чувство радости и творчества в детстве? Помните, что давало вам повод просыпаться каждое утро в приподнятом настроении? Что заставило вас расстаться с этими эмоциями, Близнецы? Стала ли ваша жизнь в результате такой, о который вы мечтали? Если ответ отрицательный, вы знаете, что должны делать. Сегодня звезды призывают вас вернуться к себе. Следование по пути страсти — вот секрет обретения истинного счастья.

Космический совет: вернитесь к занятию, которое делало вас счастливым.

♋ Рак

Помните вещи, которые пробудили в вас творческий порыв в детстве и помогли вам узнать новое? Что, если вещи, которые вы любите, совсем не случайны? Что, если они являются частью вашей цели, которая, в свою очередь, помогает вам выполнить свое предназначение? Сегодня звезды призывают вас на время отказаться от необходимости быть взрослым и посвятить себя вещам, которые пробуждают радость и игривость.

Космический совет: посвятите время вещам, которые пробуждают в вас радость и игривость.

♌ Лев

Для вас настали сложные времена, Львы. Вы можете испытывать чувство застоя, несмотря на все усилия по продвижению вперед. Что вы обычно делаете в таком случае? Отказываетесь от своих мечтаний или продолжаете воплощать их в жизнь? Что-то подсказывает, что вам хватит мужества, чтобы противостоять невзгодам и бросить вызов своим ограничениям. Не забудьте при этом сосредоточиться на стратегических целях. Это поможет вам заглянуть за пределы текущих проблем.

Космический совет: продолжайте двигаться к своей мечте.

♍ Дева

Девы, вы окружены людьми, которые принимают решение, главным образом опираясь на чувство страха. Страха, который не позволяет им двигаться вперед или раскрыть весь свой потенциал. Поэтому не давайте им направлять вас или влиять на ваши решения. Только вы знаете, кто вы на самом деле и зачем пришли сюда. Поэтому доверьтесь своему внутреннему компасу, даже если путь впереди время от времени кажется неясным.

Космический совет: следуйте по пути, который вам указывает ваш внутренний компас.

♎ Весы

Убывающая Луна может привести к тому, что вы столкнетесь лицом к лицу со своими худшими эмоциями. Нельзя отрицать, что в вас накопилось много подавленной боли, Весы. Но цепляясь за нее, вы не сделаете свою жизнь лучше. Поэтому полностью погрузитесь в происходящие события, отодвинув свое прошлое на второй план. Работайте над прощением. Помните, когда вы меняете свое настроение, ничто во внешней реальности не может остаться прежним.

Космический совет: отпустите старые обиды и сожаления.

♏ Скорпион

Нет, дело не только в вас, Скорпионы. В каждой истории можно найти больше одного участника. Поэтому вместо того, чтобы так зацикливаться на себе, слушайте, что говорят другие люди. Особенно те из них, которые живут с открытыми сердцем и умом. Энергия сострадания поможет вам добиться значительного сдвига в отношениях.

Космический совет: любовь, доброта и сострадание помогут вам достигнуть успеха.

♐ Стрелец

Иногда на бумаге все кажется правильным, однако в действительности вы не можете воплотить свой план в жизнь. Это происходит по причинам, которые находятся за пределами вашего понимания. Может быть, все не так плохо, как вы себе представляете, Стрельцы? Может быть, Вселенная пытается сказать вам что-то, что вы не совсем готовы услышать. PS: Строить дружбу, которая свободна от бремени ожиданий — не такая уж плохая идея.

Космический совет: примите свои отношения такими, какие они есть. Начните с дружбы.

♑ Козерог

Вы погружены в свои мысли, Козероги, и это начинает проявляться во всех ваших действиях. У вас всегда есть два варианта: позволить своему настроению спуститься по нисходящей спирали или дать Вселенной вмешаться и все исправить. PS: Научившись оставаться в настоящем, вы решите 99% ваших проблем.

Космический совет: перестаньте беспокоиться о прошлом и начните жить сегодняшним днем.

♒ Водолей

Это время перехода, Водолеи. Время перехода от неспокойных вод к тихим берегам. Вы должны оставить все позади: гнев, печаль, обиду и меланхолию тоже. Помните, вы ничего не можете сделать, чтобы изменить прошлое. Примите то, что произошло, извлеките уроки и дайте себе обет оставаться в настоящем.

Космический совет: Вы оставляете прошлое и боль, связанную с ним, позади.

♊ Рыбы

Вы потратили слишком времени, пытаясь угодить всем людям и следуя правилам, которые были установлены другими. Однако это не принесло вам ничего, кроме сиюминутного удовольствия. В результате такой подход лишил вас связи с вашим подлинным «Я». Сегодня звезды призывают вас взять на себя ответственность за свою жизнь. Спросите себя, что приносит вам радость и что пробуждает в вас творческий порыв. Не все примут намеченный вами путь, и это нормально. Зато это ваш шанс стать по-настоящему счастливым.

Космический совет: не нужно стараться угодить всем, двигайтесь по своему собственному пути.

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