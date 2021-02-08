«Я готовлюсь»: Сафронов рассказал, кому достанется наследство после его смерти

Фото: Instagram @safronov_nikas

В числе имущества художника: несколько квартир, гектары земли под Ульяновском, замок в Шотландии и даже собственный остров.

Заслуженный художник России Никас Сафронов заявил о том, что хочет, чтобы после смерти все его имущество досталось государству. Он рассказал об этом в новом выпуске передачи «Звезды сошлись». В программе обсуждалась тема родственников звезд, которые после смерти знаменитостей забывали даже поставить памятник на их могилах.

Никас Сафронов этим вопросом озаботился заранее и поручать что-то наследникам не намерен.

«Я заранее готовлюсь, я хочу все оставить государству: и квартиры, и мастерские, и галереи. Я приготовлю достаточно денег, чтобы памятник стоял такой, как я хочу. Я рассчитываю только на себя», — заявил живописец.

Художник пояснил свою позицию — это типично русский подход к смерти.

«В деревнях во всех, в простых семьях всегда готовятся к похоронам. Всегда нужно запасаться, и надеяться на государство, — заметил Сафронов. — Музыканты бедные, несчастные… они зарабатывают достаточно. Нужно оставлять на черный день. Надеяться на кого-то, на дядю с улицы, на спонсора — это глупости».

Никас Сафронов богат. В передаче озвучили только малый перечень его имущества: трехуровневая квартира в Москве, восемь квартир в Турции, замок в Шотландии, остров недалеко от Швеции, 20 гектаров земли под Ульяновском. И это не считая денежных накоплений и десятков дорогих картин.

Несмотря на громкие слова, обездоленными своих многочисленных детей и родственников художник не оставит. Годом ранее он планировал передать все многомиллионное состояние им. Теперь же Сафронов пообещал указать в завещании всех детей, братьев, сестру и их отпрысков. Но большую часть денег может получить его третий сын — пианист Лука Затравкин.

«Лука самый простой и самый незатейливый, он не хочет ничего, он говорит, все оставь городу», — говорил он когда-то ведущей Лере Кудрявцевой.

Также Никас Сафронов позаботился о том, чтобы все родные после смерти оказались «рядом». Под Ульяновском он приготовил для всех место семейного захоронения. Там уже покоятся мать, отец и погибший старший брат художника.

«Я поставил склеп, обустроил, чтобы он был семейный, чтобы не на разных местах, вместе были захоронены отец и мать, может быть, и дети», — пояснил он.

Instagram @safronov_nikas

У Никаса Сафронова шестеро детей от разных женщин. Это сыновья Дмитрий, Александр, Лука, Стефано, Юрий и Ландин. Также он не исключает вероятности наличия у него внебрачных отпрысков.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд вынес приговор «изнасилованной» Никасом Сафроновым модели.