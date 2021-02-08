«Я не новый Дзюба»: Борисова прокомментировала видео со своим самоудовлетворением

Фото: Instagram @danaborisova_official

Телеведущая не стала отрицать, что в ролике действительно снялась она, но назвала себя «совершенно другой».

Телеведущая Дана Борисова заявила, что не считает себя «новым Дзюбой» из-за видео, на котором девушка очень похожая на нее занимается самоудовлетворением, и которое ранее всколыхнуло интернет. При этом звезда не отрицает, что в ролике запечатлена именно она, просто, по ее мнению, он уже «бородатый» и неактуальный.

«Я не Новый Дзюба. Мой видос уже „с бородой“, ему много лет, и он давно потерял актуальность», — заявила Борисова в интервью ФАН.

По словам телеведущей, интимное видео, распространившееся в соцсетях, было сделано около семи-восьми лет назад, когда она активно употребляла наркотики. Борисова заявила, что в ролике «совершенно другая Дана».

«Там и прическа, которую я уже сто лет не ношу, и интерьеры другие. Так что не вижу ничего страшного в том, что запись оказалась в сети: о своих злоключениях с запрещенными веществами я рассказала уже везде, а подобное поведение оказалось следствием опасных экспериментов с ними», — сказала звезда.

В «сливе» записи Борисова обвинила актрису Анну Калашникову, с которой у нее давний конфликт. По мнению телеведущей, актриса злится на нее, поскольку Борисова предала огласке историю своей наркозависимости, в которой оказались замешаны, как сама Калашникова, так и их общий продюсер, погибший от передозировки наркотиков шесть лет назад.

В то же время Борисова философски отнеслась к публикации скандального ролика, отметив, что это ее прошлое, без которого она не была бы тем человеком, которым является сейчас. Телеведущая также похвасталась, что скоро исполнится четыре года, как она живет новой, трезвой жизнью «без единого срыва по алкоголю и наркотикам».

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, пикантный ролик, на котором, предположительно, Дана Борисова занимается самоудовлетворением, снимая себя на камеру, появилось в нескольких Telegram-каналах. Пользователи тут же окрестили телеведущую «новым Артемом Дзюбой», который осенью 2020 года из-за аналогичного скандала пропустил несколько матчей сборной России.