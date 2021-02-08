🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

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Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 февраля, убывающая Луна в знаке Козерог благоприятствует активным и работящим людям. Некоторым знакам зодиака звезды рекомендуют расслабиться.

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 8 февраля, убывающая Луна находится в знаке Козерог. Сегодня любые бюрократические вопросы будут решаться на удивление легко, практически сами собой. Всевозможные путешествия и командировки также пройдут успешно и без неприятных приключений.

♈ Овен

Вы тяжело работали, чтобы увеличить размер своего банковского счета. Однако почему же этого не произошло? Сегодня звезды призывают вас оценить свои траты. Что из всех вещей, на которые вы тратили деньги, является для вас действительно необходимым? Как и где можно было сэкономить? Совет для умных: резко ограничьте свои расходы, чтобы создать резерв. Постарайтесь уменьшить траты на 40-60%.

Космический совет: начните откладывать деньги.

♉ Телец

Было время, когда вы всегда находились в компании людей. Был период, когда вы проводили время в поисках того, что не могли найти внутри себя. Теперь вы понимаете достоинства тишины и уединения, а также проведения времени наедине с собой. Сегодня звезды побуждают вас избегать шумных компаний, поскольку вы начинаете метафорическое путешествие внутрь себя. Поверьте, в процессе вам откроется множество секретов.

Космический совет: пора совершить метафорическое путешествие внутрь себя.

♊ Близнецы

Вот в чем дело, Близнецы: вы никогда не достигните идеала. Как только вы получаете желаемый результат, вы снова поднимаете для себя планку. Однако сегодня вам нужно подумать об изменении подхода. Всем сердцем примите то, что уже имеете, и отпустите своего внутреннего критика. Золотые слова Софии Буш, которые вдохновят вас: «Вам разрешено быть одновременно и шедевром, и незавершенной работой».

Космический совет: перестаньте гнаться за идеалом и примите то, что уже имеете.

♋ Рак

Флюиды не лгут, Раки. Сегодня обращайте внимание и на то, что они говорят вам, и на то, о чем они молчат. Также имейте в виду, что язык тела может выдать больше информации, чем слова. Наступает время, когда вы все чаще будете сталкиваться с секретами. Соответствуют ли действия другого человека его намерениям, или вы чувствуете серьезный разрыв? Полагайтесь на свою интуицию больше, чем когда-либо прежде, чтобы получить правильные ответы.

Космический совет: доверьтесь своей интуиции, чтобы получить правильные ответы.

♌ Лев

Приступить к новому проекту — очень просто. Намного сложнее завершить уже начатый и подвести итоги. Ни в коем случае не останавливайтесь на полпути, Львы. Итак, соберитесь с мыслями и сделайте то, что должны сделать. Подумайте, как поработать умно, а не только усердно. Сосредоточение внимания на волнении, которое вы ощутите после выполнения задачи, — хороший способ обрести мотивацию.

Космический совет: соберитесь с силами и завершите начатый проект.

♍ Дева

Не забывайте о своей изначальной цели, когда приступаете к работе. Вам нужно смотреть дальше текущих событий, ведь вскоре вы можете оказаться на распутье. Помните, никто не имеет права решать, каким путем вы должны идти, или точно предсказать, куда он вас приведет. Учитывая, что многое остается неизвестным, лучше всего прислушаться к шепоту в собственном сердце.

Космический совет: вспомните свою главную цель и приступайте к работе.

♎ Весы

Это благословенное время в штаб-квартире Весов, которое принесет вам заслуженное признание. Однако не увлекайтесь славой и наградами. В ближайшем будущем вам предстоит еще многое сделать. Итак, найдите момент, чтобы проверить, согласны ли вы с великим планом. Это нормально, если вы немного отклонились. Все мы так делаем. Хорошая новость в том, что никогда не поздно вернуться к изначальному пути или все изменить. Сохраняйте набранный темп и помните, что Вселенная поддержит вас на каждом этапе вашего пути.

Космический совет: настройтесь на великие свершения.

♏ Скорпион

У леди Удачи явно есть фаворит, и вы скоро получите доказательства этого! Сегодня большой день для вас, Скорпионы. Вы обнаружите, что все идет гладко, с минимальными усилиями или вообще без них. Более того, двери, которые когда-то были плотно заперты, теперь откроются и помогут вам перейти на новый уровень жизни и карьеры. Не тратьте впустую ни минуты –думайте масштабно и действуйте масштабно. Только представьте, где вы будете через полгода, если продолжите двигаться в том же темпе.

Космический совет: ловите момент!

♐ Стрелец

«Иногда потеря равновесия от счастья есть важная часть равновесия жизни». Сегодня звезды просят вас поразмышлять над этими мудрыми словами, сказанными знахаром Катутом в книге «Ешь, молись, люби». В чем вы слишком суровы с собой? Как и где затягиваете петлю до удушья? Сегодня отпустите все переживания. Лучше оденьтесь поярче и выйдете на прогулку по кварталу. И самое главное — съешьте торт на поздний завтрак.

Космический совет: иногда вам нужно потерять равновесие, чтобы снова обрести покой.

♑ Козерог

«Тайна бытия человеческого не в том, чтобы только жить, а в том, для чего жить». Цитата Федора Достоевского, чтобы разбудить вас, Козероги. На каком вы сейчас этапе своего пути? Просто движетесь по привычке или живете полной жизнью? Если первое, настало время изменить ситуацию. Найдите минутку, чтобы спросить себя, что зажигает ваш внутренний огонь? Не забывая о логическом мышлении, посвятите себя поискам своей страсти. Помните, что, действуя во имя нее, вы выполняете свои священные контракты.

Космический совет: посвятите себя поискам своей страсти.

♒ Водолей

В штаб-квартире Водолея сейчас непростые времена. Вас могут окружить люди, которые хотят снизить вашу жизненную активность, надавливая на больные места. Не дайте им добиться успеха! Откажитесь от ругани или мести. Вместо этого перенаправьте свой взгляд на то, что пробуждает в вас чувство радости.

Космический совет: займитесь тем, что приносит вам удовольствие.

♊ Рыбы

Ежедневное утверждение, которое изменит вашу жизнь: «Я все сильнее притягиваю здоровье, богатство, изобилие, процветание и деньги». Да, вы можете получить все это, Рыбы. Вы можете получить все это и даже больше, если посвятите себя работе. Умение смотреть дальше текущих событий сослужит вам хорошую службу в такое время. Звезды хотят, чтобы вы запомнили: вы находитесь в процессе восхождения и создания своей новой реальности.

Космический совет: продолжайте усердно работать и получите все, о чем мечтали.

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